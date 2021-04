La Peugeot Rally Cup Ibérica lancia il proprio campionato SimRacing

Peugeot Ralyy Cup Iberica 2021 disputerà sei eventi, tre in Portogallo (su ghiaia) e tre in Spagna (asfalto), tra cui due appuntamenti per il campionato del mondo di rally e uno per il campionato europeo di specialità. Quest’anno, però, l’iniziativa non è riservata solo a piloti, co-piloti e team che si sfideranno per i trofei sul campo.

Dal momento che Sports & You e SIMRALLY preparano un’altra competizione parallela, la Peugeot Rally Cup Iberica eSports 2021, è aperta a tutti gli appassionati di eSports, competizioni nel mondo digitale. Questo passaggio dal reale al virtuale avviene anche in senso inverso rispetto al premio finale, poiché comprende niente di meno che un test al volante di una vera PEUGEOT 208 Rally4.

Responsabile della gestione della coppa reale realizzata con la nuova e competitiva PEUGEOT 208 Rally4, Sports & You introduce ora questa nuova coppa virtuale nel calendario delle competizioni eSports, utilizzando la variante digitalizzata del veicolo sviluppata da PEUGEOT Sport e con la particolarità che le speciali cronometrate sono state concepite a immagine e somiglianza dei palcoscenici reali. In altre parole, le sezioni della coppa virtuale avranno lo stesso design delle sezioni reali di ciascuno dei sei rally.

Per un maggiore coinvolgimento dei partecipanti, la nuova Peugeot Rally Cup Iberica eSports 2021 presenterà gli stessi 6 rally della coppa reale, a partire dal Rally Terras d’Aboboreira, che sarà seguito dal Vodafone Rally de Portugal, l’evento portoghese di il WRC, seguito dal Rally di Ourense, dal Rally Principessa delle Asturie e dal Rally Serras de Fafe e Felgueiras, una prova che, in realtà, segnerà per l’Europeo della specialità, in una stagione digitale che si concluderà nel RACC Rally Catalunya – Rally de España, il secondo round del calendario nel Campionato del mondo di rally.

