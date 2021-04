David Beckham è il nuovo volto della Maserati

David Beckham, il leggendario calciatore britannico e icona di stile, è stato annunciato come nuovo ambasciatore globale del marchio Maserati. Beckham, che ha lanciato la sua squadra di Major League Soccer, Inter Miami nel 2020, ha fatto l’annuncio attraverso un nuovo spot diretto da Harmony Korine che è possibile vedere sul profilo ufficiale di Maserati su Instagram.

Si tratta del regista anticonformista dietro i controversi film Kids, Gummo e Spring Breakers. Lo spot mostra Beckham che evitando un programma fitto di appuntamenti si diverte in un parcheggio di Miami con il suo nuovo SUV Maserati, il Levante Trofeo.

“È un momento entusiasmante per me iniziare questa partnership con Maserati, un marchio italiano iconico che condivide il mio apprezzamento per la migliore innovazione e design. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il marchio in un momento così cruciale nella loro storia e di affiancarli in questa fase di crescita su scala globale “, ha commentato Beckham in merito alla nuova partnership.

“Il sentimento è reciproco. Il marchio va avanti, ha inaugurato una nuova era. Maserati è spinta a sfidare lo status quo essendo innovativa per natura, spinta dalla passione unica per il design. La partnership con David è l’incarnazione di tutti questi valori”, ha aggiunto Paolo Tubito, Chief Marketing Officer di Maserati.

Il cortometraggio diretto da Korine è il “primo atto” della partnership tra Beckham e Maserati, con molto altro in arrivo, così come il marchio ha promesso.

