Una Maserati Biturbo Spyder appartenuta a Sir Elton John, messa all’asta in Romania

Una Maserati Biturbo Spyder appartenuta a Sir Elton John sarà messa all’asta in Romania in una seduta che si svolgerà il 25 marzo. Il prezzo di partenza è piuttosto modesto in rapporto al valore dell’auto. Sir Elton John, oltre a un’impressionante collezione di strani cappelli, ha anche una non meno impressionante collezione di automobili. Impressionante non solo per le rare auto che la star possiede o ha posseduto, ma perché sono state personalizzate secondo i requisiti meno comuni di Elton John.

Non dobbiamo dimenticare qui una rara copia della Rolls-Royce Phantom V, che l’artista britannico ha voluto dipingere di rosa e che ora si può ammirare nella Țiriac Collection. La versione Spyder della Maserati Biturbo è stata presentata al Salone di Torino nel 1984 ed è stata progettata e costruita da Zagato. In totale, 3.076 unità sono state costruite in un periodo di dieci anni, stabilendo un record di produzione per la Maserati Biturbo Spyder.

La copia messa all’asta da Artmark ha un prezzo di partenza di 8.000 euro ed è stata anche personalizzata secondo i desideri del celebre cantante. L’artista ha espressamente richiesto che il design degli interni della copia scelta fosse diverso, in modo che i sedili delle auto fossero rivestiti in pelle bianca e i loro bordi fossero cuciti in rosso.

L’auto ha una serie di opzioni e accessori speciali installati in fabbrica prima della consegna a Sir Elton John, compresi i cerchi a cerchio diviso, nonché una modernizzazione dell’attrezzatura stereo che all’epoca costava £ 4.000.

Giovedì 25 marzo, alle ore 18:30, sulla piattaforma Artmark Live, si svolgerà l ‘”Asta di Curiosità Tecniche”, dove l’auto verrà messa all’asta . L’auto può essere visionata fino a giovedì 25 marzo presso il Palazzo Cesianu-Racoviţă. Chi fosse interessato può provare l’auto fino ad allora o può presentare offerte per questo oggetto da collezione.

Ti potrebbe interessare: La Maserati Quattroporte di Elton John all’asta

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI