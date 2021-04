Jeep Gladiator Texas Trail: svelata l’ultima special edition del pick-up

Jeep ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo nel mercato texano del nuovo Jeep Gladiator Texas Trail. Basata sull’allestimento Sport S, questa speciale variante del pick-up viene proposta esclusivamente in Texas e offre un nuovo equipaggiamento personalizzato per un aspetto distinto combinato con le leggendarie capacità off-road di Jeep.

Jim Morrison, vicepresidente di Jeep Nord America, ha dichiarato: “Jeep riconosce che il Texas e il sud-ovest americano sono il centro dell’universo dei pick-up. Le edizioni speciali ci consentono di entrare in contatto con i nostri clienti appassionati e il Jeep Gladiator Texas Trail amplia ulteriormente il fascino del pick-up più capace di sempre“.

Jeep Gladiator Texas Trail: debutta in Texas una versione speciale del pick-up

L’arrivo del Gladiator Texas Trail 2021 celebra anche l’aggiunta di due percorsi nel Texas al programma Jeep Badge of Honor. L’esclusiva app consente agli appassionati di fuoristrada di conquistare sentieri ed ottenere in cambio dei badge unici per i loro veicoli. Il Texas ora dispone di due percorsi Badge of Honor: Black Gap 4×4 Trail nel Big Bend National Park e Northwest OHV Park a Bridgeport.

Il nuovo Jeep Gladiator Texas Trail rafforza la gamma texana del pick-up ed è la prima volta che la casa automobilistica statunitense propone un veicolo che rende omaggio al più grande mercato di pick-up nel paese: il Texas.

La special edition propone cerchi in alluminio Mid-Gloss Black da 17” avvolti in pneumatici da 32”. Queste caratteristiche, combinate con il sistema Command-Trac 4×4 con rapporto di trasmissione di 2.72:1, migliorano le capacità off-road del Gladiator Texas Trail 2021.

Tali capacità aggiuntive vengono evidenziate anche dall’aspetto esterno più robusto. Sul cofano motore e sul portellone troviamo l’esclusiva decalcomania 1836 come cenno alla dichiarazione di indipendenza del Texas. Oltre a questo abbiamo gradini laterali standard, hard-top nero, sedili in pelle nera con grafica Texas Trail e i pacchetti Trailer Tow Group, Technology Group e Convenience Group.

Proprio come il modello standard, lo speciale pick-up è equipaggiato con un motore EcoDiesel V6 da 3 litri con potenza di 264 CV e 600 nm di coppia massima. In alternativa è possibile optare per il Pentastar V6 benzina da 3.6 litri che produce 284 CV e 352 nm.

Infine, il Jeep Gladiator Texas Trail è disponibile in 10 colorazioni (Black, White, Snazzberry, Granite Crystal, Sarge, Nacho, Hydro Blue, FiretrackerRed, Billet Silver e Sting-Gray) presso le concessionarie Jeep del Texas ad un prezzo di 40.435 dollari (33.959 euro).

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI