Noleggio auto usate per neopatentati: Flex2to

Le società di noleggio preferiscono affidare le proprie auto a noleggio a guidatori esperti: meno incidenti, danni, furti e noie. Non è facile per i giovanissimi ottenere una macchina in affitto: ecco allora una soluzione. Si chiama Flexgo e autonoleggio per neopatentati da parte di Rent2Go. Questa è una società di noleggio a lungo termine creata da due dei più importanti dealer italiani, Gruppo Barchetti e Gruppo Autotorino.

Le due realtà, con la Banca Popolare di Sondrio, propongono Flex2to. I neopatentati possono prendere in affitto per anni le vetture usate. Garantite da una manutenzione costante, con una rata mensile che include tutto: dal bollo alle manutenzioni, dall’assicurazione all’assistenza stradale.

Noleggio auto usate per neopatentati: molti pro

Quali i vantaggi? Sono macchine sicure. Aspetto fondamentale per chi si mette alla guida per la prima volta, ma che spesso viene sottovalutato a causa dell’esigenza di reperire vetture a basso costo. Almeno stando a quanto promesso, il canone mensile di noleggio è sostenibile. Le vetture di ultima generazione infatti garantiscono performance di consumo, ed inquinamento, assolutamente migliori delle classiche vetture usate impiegate per i ragazzi neopatentati.

Indubbiamente, se un neopatentato entra in classe 14, prende una batosta tariffaria della Rc auto mai vista. Bisogna avere la fortuna di convivere con un familiare in casa che abbia una classe di merito bassa ed ereditarla. Col noleggio, questo problema non c’è.

C’è la possibilità di modificare o retrocedere dal contratto dopo la metà della durata di minimo 12 mesi.

Ma conviene davvero? Dipende da mille fattori. L’eventuale richiesta di anticipo, il canone, le condizioni del veicolo. Ma anche le numerose possibili franchigie per sinistri causati di ogni tipo: quello classico contro un’altra auto, e quello contro un muro o un albero. Da verificare anche le condizioni contrattuali per furto della macchina: qual è la penale?

