Opel: importante accordo raggiunto per la fabbrica di Saragozza

Il consiglio di fabbrica della fabbrica di Saragozza di Opel (Stellantis) ha raggiunto un accordo con la direzione per le ferie collettive di quest’anno. Quindi, in generale, la chiusura dell’impianto avverrà dal 26 luglio al 16 agosto, anche se l’attività produttiva non riprenderà la notte del 17 come di consueto, ma al mattino per il turno di linea 2 e al turno pomeridiano su Linea 1.

Inoltre il 23 luglio è designato come ferie collettive in carrozzeria per poter svuotare le linee e adattare l’impianto al sistema gestionale informatizzato del gruppo Stellantis, a cui lo stabilimento ora appartiene, in sostituzione di quello attuale che è stato implementato e usato da Opel / Vauxhall, secondo Rubén Alonso, di UGT e presidente del consiglio di fabbrica.

Proprio il completamento di questo processo di integrazione è ciò che ha condizionato la chiusura dell’impianto quest’estate. L’azienda ha precisato che “immediatamente prima della chiusura, sarà necessario effettuare lo svuotamento dei veicoli negli impianti che saranno interessati dal cambio di macchinari durante tutto il processo produttivo, e nella settimana dal 9 al 13 agosto sarà necessario programmare il sistema produttivo e verificare stazione per stazione che le modifiche alla gestione della produzione e ai sistemi di approvvigionamento materiale funzionino correttamente e che l’impianto sia pronto per riprendere l’attività ”.

Condizioni che richiederanno preventivamente l’inserimento di circa 300 lavoratori in diverse aree, per le quali è stato stabilito il principio di volontarietà e una commissione sarà incaricata di attribuire il godimento di quei giorni.

