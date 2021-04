Free2Move continua la sua crescita a Madrid con le nuove Peugeot e-208

Con la nascita di Stellantis, Free2Move è diventato un altro brand del nuovo gruppo automobilistico, nato dalla fusione tra PSA e FCA. Nelle scorse ore, l’azienda ha annunciato l’ampliamento della propria area di servizio alla zona residenziale di Montecarmelo e al comune di Alcobendas (in Spagna), includendo quasi l’intero perimetro della M-30 e diversi quartieri periferici della capitale come Moratalaz, Hortaleza, Sanchinarro e Las Tablas.

100 nuove Peugeot e-208 completamente elettriche sono entrate a far parte della flotta spagnola del servizio di Stellantis. Si tratta di un modello molto più moderno e quasi 10 anni più giovane della Citroën C-Zero che è stata creata grazie alla joint-venture tra PSA e Mitsubishi.

Free2Move: la flotta spagnola si amplia con 100 nuove Peugeot e-208

Adesso, la flotta di Free2Move conta circa 600 vetture e più della metà è costituita dalla nuova e-208. Nel marzo 2020, prima dello scoppio della pandemia in Europa, i primi 30 esemplari della compatta a zero emissioni sono arrivati nella flotta del servizio di noleggio.

A quel tempo, Free2Move affermava di avere oltre 265.000 utenti, quindi in un solo anno la base di clienti è cresciuta. Uno dei motivi principali che possono spiegare questo aumento è che molte persone utilizzano meno i mezzi pubblici per spostarsi in modo da ridurre i rischi di contagio.

La zona residenziale di Montecarmelo è stata dichiarata anche nuova area di copertura nel marzo 2020, cosa che è stata posticipata a causa dello scoppio della pandemia. Dopo due mesi di stop, l’azienda ha deciso di condurre un sondaggio interno con i propri clienti e da ciò è emerso che il 91% continuerà ad utilizzare il servizio.

Attualmente, Free2Move propone in Spagna la possibilità di noleggiare anche le Citroën C-Zero e Berlingo oltre alla Peugeot e-208 tramite un sistema a tariffazione variabile.

