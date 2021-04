Nuova Citroën C3 Aircross: il modello brasiliano potrebbe essere così

La Citroën C3 Sporty dovrebbe debuttare ufficialmente nei mercati brasiliano e indiano con l’obiettivo di aumentare le vendite del marchio parigino, ancor di più se il prezzo finale sarà competitivo. Tuttavia, il programma C-Cubed sviluppato dal marchio di Stellantis per Brasile e India comprende altri due veicoli basati sulla piattaforma modulare CMP.

Almeno uno di questi sarà costruito nello stabilimento di Porto Real (Rio de Janeiro). Il veicolo in questione dovrebbe essere la nuova Citroën C3 Aircross che prenderebbe il posto dell’attuale C4 Cactus.

Nuova Citroën C3 Aircross: Kleber Silva ci mostra in render come potrebbe essere la versione brasiliana/indiana

In attesa di scoprire maggiori informazioni, il noto designer brasiliano Kleber Silva ha pubblicato su Behance un progetto digitale in cui ha immaginato come potrebbe essere l’aspetto finale del modello 2023 di questo nuovo SUV per i mercati brasiliano e indiano.

La nuova C3 Aircross potrebbe prendere in prestito lo stile del frontale dell’attuale SUV compatto ma con una carrozzeria diversa, più grande del modello attuale che misura 4150 mm di lunghezza, 1760 mm di larghezza e 1640 mm di altezza per un passo di 2604 mm.

La versione cinese della Aircross è lunga 4270 mm e ha un passo di 2655 mm. Questi numeri potrebbero essere condivisi anche dal nuovo modello atteso in India e in Brasile. Secondo le ultime indiscrezioni, il SUV compatto di prossima generazione sarà lungo all’incirca 4,30 metri.

Ad ogni modo, la nuova generazione della Citroën C3 Aircross dovrebbe essere offerta con motori Firefly 1.0 turbo da 120 CV e turbo 1.3 da 160 CV, oltre alla variante con cambio CVT.

