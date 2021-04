Ferrari è il marchio che è cresciuto di più nelle vendite in Brasile

Nonostante la pandemia di coronavirus, 10 marchi sono stati in grado di aumentare le vendite nel primo trimestre del 2021 in Brasile, rispetto al periodo che va da da gennaio a marzo dello scorso anno. Il marchio che in percentuale è cresciuto più di tutti è stato la Ferrari, che è cresciuta del 38%.

Nel primo trimestre del 2021 Ferrari è il marchio che in percentuale è cresciuto di più in Brasile seguito da Fiat e Peugeot

Il famoso marchio del cavallino rampante sembra partito bene in Brasile nel primo trimestre del 2021. Ovviamente si tratta di piccoli numeri rispetto ad altre case automobilistiche più di massa ma in ogni caso rappresenta sicuramente una crescita che fa piacere alla società del cavallino rampante che spera di vivere un 2021 migliore di quanto non sia stato il 2020.

Oltre all’exploit della Ferrari, segnaliamo che le migliori percentuali per le aziende ad alto volume in Brasile nel primo trimestre del 2021 sono quelle di Fiat e Peugeot con il 26 per cento ciascuna. Segue la Jeep, con il 23 per cento. I tre marchi appartengono tutti al gruppo Stellantis nato dalla fusione dei vecchi FCA e PSA.

