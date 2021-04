Citroën lancia una nuova copertura di assistenza per i veicoli elettrici e ibridi

Citroën ha lanciato un’interessante iniziativa nel Regno Unito riservata a tutti coloro che scelgono di acquistare un nuovo veicolo elettrico o ibrido plug-in. In particolare, è prevista la possibilità di beneficiare di una copertura di assistenza valida per otto anni/100.000 miglia (160.934 km).

L’offerta completa comprende assistenza stradale, assistenza a domicilio, proseguimento del viaggio e persino copertura europea per tutti i clienti che scelgono uno dei veicoli dell’ampia gamma BEV e PHEV targata Citroën.

Citroën: nel Regno Unito è stata lanciata una nuova copertura di assistenza per BEV e PHEV

Fra questi abbiamo la nuova Citroën e-C4, il SUV C5 Aircross Plug-In Hybrid, la monovolume e-Berlingo oppure l’e-SpaceTourer. Nella promozione sono inclusi anche i veicoli commerciali leggeri full electric tra cui i Citroën e-Dispatch, e-Berlingo ed e-Relay.

La copertura fornisce assistenza 24 ore su 24 in tutto il Regno Unito e in Europa. Inoltre, se il cliente vende il veicolo entro il periodo della copertura gratuita, quest’ultima viene trasferita automaticamente al nuovo proprietario.

La nuova soluzione viene offerta in aggiunta alla garanzia sulla batteria di trazione inclusa con tutti i veicoli elettrici. Quest’ultima ha lo stesso periodo di otto anni/100.000 miglia e garantisce che le prestazioni della batteria siano mantenute al 70% della capacità originale. Sempre nel mercato britannico, la casa automobilistica francese propone una garanzia di cinque anni/100.000 miglia su tutti i nuovi modelli ordinati attraverso il negozio online.

Eurig Druce, amministratore delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “In Citroën crediamo nell’elettrificazione per tutti e con l’adozione di veicoli elettrificati in costante aumento vogliamo rendere il più semplice possibile il passaggio ai clienti. Ci auguriamo che il nostro ultimo annuncio di assistenza gratuita per otto anni/100.000 miglia fornirà ulteriore tranquillità”.

Druce ha proseguito dicendo: “Quest’ultimo annuncio fa seguito al fatto che tutti i modelli elettrificati Citroën continuano a godere di una garanzia estesa di otto anni sulla batteria di trazione, gli ordini al dettaglio acquistati online avranno anche una garanzia di cinque anni e, per rendere il passaggio ancora più semplice, offriamo punti di ricarica domestici gratuiti su modelli selezionati. Non c’è mai stato momento migliore per godersi una Citroën elettrificata con l’elenco completo dei servizi che accompagnano l’esperienza di proprietà”.

