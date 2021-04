Nel 2033 nel mondo un’auto elettrica venduta ogni due vetture: previsione Rystad Energy

Nonostante il trauma da Covid, la transizione verde non si fermerà. Nel 2033 nel mondo un’auto elettrica venduta ogni due vetture. Lo dice Rystad Energy: prestigiosa società di analisi e consulenza nel settore energetico. Si riferisce esclusivamente alle macchine a batteria al 100%. Quindi, sono del tutto escluse le ibride di qualsiasi genere. Non contano neppure le ibride plug-in, veicoli a benzina ricaricabili.

Un’auto elettrica venduta ogni due vetture: come ci arriviamo

Questa l’escalation nel globo terracqueo.

Nel 2020, eravamo al 4,6% di auto elettriche sul totale venduto, ossia su 100 milioni di mezzi.

Quest’anno, il 6,2%.

E nel 2022, andiamo al 7,7%.

Quindi, le immatricolazioni di elettriche pure quadruplicano nel 2026,

Schizzano al 50% nel 2033.

Appena al di sotto del 100% entro il 2050 in quasi tutte le regioni tranne l’Africa.

Chi si muove prima fra i Continenti? In Europa, la quota di vendite di veicoli elettrici raggiungerà il 10% nel 2021 e il 20% nel 2025. Nord America e Asia un po’ più tardi.

Più auto elettriche, più fame di batterie. La domanda combinata di nuove batterie in tutti i segmenti di trasporto crescerà in media del 15% all’anno tra il 2020 e il 2050.

Eravamo a 0,23 terawattora (TWh) nel 2020.

Arriveremo a oltre 1 TWh nel 2024.

La domanda di batterie supererà i 4 TWh nel 2030.

Toccherà i 10 TWh intorno al 2040.

E i 14 TWh nel 2050.

Le batterie per auto sono normalmente progettate per avere un ciclo di vita pari all’aspettativa di vita complessiva del veicolo (circa 15 anni). C’è spazio per riduzioni consistenti dei prezzi grazie a nuove tecniche, un’integrazione più verticale nel settore delle batterie, processi di produzione automatizzati e una riduzione degli investimenti iniziali, dice Rystad Energy.

