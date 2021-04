Jeep Gladiator arriva finalmente in Argentina

Dopo diversi rinvii, finalmente Jeep lancerà in Argentina il tanto atteso pick-up Jeep Gladiator, che offre un’alternativa nel segmento dei pickup che in quel paese è particolarmente popolare. In Argentina Jeep Gladiator sarà offerto in due diverse versioni: Overland e Rubicon, quest’ultima con uno stile più off-road. Tuttavia, entrambi saranno alimentati dallo stesso motore, il noto Pentastar V6 da 3,6 litri con 285 CV a 6.400 giri.

La trasmissione sarà il noto cambio automatico a otto velocità. Si tratta insomma dello stesso set della Jeep Wrangler Rubicon: il cosiddetto Select-Trac Full Time 4WD con riduzione (versione Overland) e il Rock Track HD Full Time a due velocità con riduzione nella versione Rubicon, che si differenzia anche per avere ammortizzatori da competizione Fox.

Entrambe le versioni offrono un parabrezza ribaltabile e le porte possono essere rimosse, così come il tetto, con la particolarità di poterlo fare in tre diversi moduli. I prezzi della Jeep Gladiator in Argentina non sono stati ancora ufficializzati, ma si pensa che questi possano essere simili al prezzo della Wrangler Rubicon, che parte da 101.500 dollari (carrozzeria tre porte) e arriva a 109.200 dollari, per la versione Rubicon Unlimited.

