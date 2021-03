Jeep Gladiator California Edition 2021 arriva nelle concessionarie statunitensi

Jeep è solita lanciare negli Stati Uniti diverse edizioni speciali dei suoi modelli come ad esempio il più recente Jeep Gladiator California Edition 2021. Quest’ultima versione è destinata a coloro che vivono nel Sunshine State. Mopar Insiders ha pubblicato nelle scorse ore alcune foto che confermano l’arrivo nelle concessionarie degli Stati Uniti del Gladiator California Edition.

Basata sul popolare allestimento Sport S, la California Edition aggiunge una serie di inserti neri e crea un pacchetto pronto per Pacifica Cost Highway, Venice Beach e per le strade di montagna nel nord della California.

Jeep Gladiator California Edition: la speciale versione del pick-up arriva negli showroom degli Stati Uniti

Parlando nello specifico delle caratteristiche, il Gladiator California Edition 2021 propone cerchi in alluminio nero da 17”, pneumatici 245/75 R17, griglia Mopar verniciata di nero, cornici fendinebbia verniciati di nero, hard top Black Freedom, parafanghi in tinta con la carrozzeria, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 7“ e motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato alla tecnologia Engine Start Stop (ESS) con cambio manuale 6 marce.

Dato che la versione California Edition è basata sul Gladiator Sport S, sono disponibili anche tutti i vari optional proposti per quest’ultimo. Ad esempio, sono disponibili le pedane laterali tubolari cromate realizzate da Mopar per il famoso pick-up oppure la copertura rigida per il cassone con design pieghevole a tre ante realizzata sempre da Mopar.

Internamente, invece, troviamo altoparlante Bluetooth portatile, impianto audio premium Alpine, borsa portaoggetti, tappetini Mopar, maniglie di assistenza interna Mopar, soglie sottoporta nere Mopar, kit Jeep Trail-Rated e tanto altro ancora. Disponibili anche i pack 8.4-Inch Radio & Premium Audio Group, LED Headlamp and Fog Lamp Group e LED Headlamp and Fog Lamp Group.

Oltre al Pentastar, il Gladiator California Edition è disponibile con il motore diesel EcoDiesel V6 da 3 litri con ESS che opzionalmente può essere abbinato a un cambio automatico a 8 velocità al costo di 2000 dollari (1703 euro). Anche per il Pentastar è disponibile una trasmissione automatica a 8 rapporti al costo sempre di 2000 dollari.

Nel mercato statunitense, la speciale versione del pick-up può essere acquistata in nove colorazioni: FiretrackerRed, Snazzberry, Nacho, Hydro Blue, Billet Silver, Sting-Gray, Granite Crystal, Black e Bright White. Soltanto la Bright White è disponibile senza alcun costo aggiuntivo mentre gli altri otto colori prevedono un extra di 245 dollari (208 euro). Infine, il prezzo da pagare per acquistare questa versione è di 38.705 dollari (32.972 euro).

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI