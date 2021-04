Ram 1500 TRX vs Jeep Wrangler Rubicon 392: drag race fra due veicoli con Hemi

Quella tra il Ram 1500 TRX e la Jeep Wrangler Rubicon 392 è forse la drag race più attesa dagli appassionati delle alte prestazioni e dell’off-road. Grazie a un confronto fatto dai ragazzi del canale YouTube The Fast Lane Truck, possiamo scoprire finalmente quale dei due modelli con motore Hemi è il più performante.

Il mondo dell’aftermarket ha da sempre sfornato veicoli del genere ma vederli arrivare direttamente dalla fabbrica di Jeep e Ram rende le cose ancora più interessanti. Anche se sotto il cofano troviamo due propulsori Hemi V8 molto diversi, in realtà i due veicoli si trovano sulla stessa fascia di prezzo in quanto sia la Wrangler Rubicon 392 che il 1500 TRX partono da oltre 70.000 dollari (58.925 euro).

Ram 1500 TRX vs Jeep Wrangler Rubicon 392: quale veicolo Hemi è il più veloce?

La prima differenza da sottolineare fra i due veicoli di Stellantis è il peso poiché il pick-up Hellcat pesa 567 kg in più rispetto al SUV di Jeep. Mentre la Wrangler è equipaggiata con un Hemi V8 da 6.4 litri con potenza di 477 CV e 637 nm di coppia massima, il TRX nasconde sotto il cofano un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce 712 CV e 881 nm. In entrambi i casi abbiamo una trasmissione automatica a 8 velocità.

I ragazzi di The Fast Lane Truck hanno condotto la gara di accelerazione presso l’IMI Motorsports Complex in Colorado. Per scoprire maggiori informazioni sul confronto fra il Ram 1500 TRX e la Jeep Wrangler Rubicon 392, vi basta cliccare sul tasto play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

