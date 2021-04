DS 3 Crossback: debutta in Italia il model year 2022

Lo scorso anno, la DS 3 Crossback aveva manifestato in maniera ancora più evidente la sua ambivalenza, svelando una doppia identità. Da una parte l’universo elegante e dall’altra quello sportivo. In questi giorni, DS Automobiles ha iniziato a mostrare presso i DS Store italiani il model year 2022 del SUV compatto.

Fra le novità più importanti troviamo dei nuovi interni, da subito punto di forza del veicolo che per definizione rinnega il conformismo cui contrappone la scelta di materiali pregiati e lavorazioni artigianali. In particolare, gli interni dell’allestimento Grand Chic, con pelle Bastille e padiglione Chiaro, sono disponibili ora di serie anche per la variante E-Tense.

DS 3 Crossback: il model year 2022 inizia ad arrivare nei DS Store italiani

La stessa ispirazione Bastille si rinnova diventando più elegante e conferendo un grintoso look total black. Mentre i sedili rimangono invariati, gli inserti in tessuto nero sul cruscotto e sui pannelli delle portiere sono ora in linea con questo raffinato look. In generale, l’abitacolo della DS 3 Crossback 2022 continua a distinguersi per l’intrigante personalità e per le soluzioni innovative come le prese d’aria laterali di aerazione posizionate sulle portiere.

È stata aggiunto anche il protocollo di comunicazione Mirrorlink con cui è possibile interagire con lo smartphone personale guidando in sicurezza. Questa funzionalità va ad aggiungersi ai già presenti sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

A proposito di motricità, la nuova DS 3 Crossback continua ad offrire il sistema Grip Control (opzionale) per una trazione ottimizzata anche con due ruote motrici. Gli allestimenti So Chic e Performance Line propongono la funzione Grip Control in combinazione con gli pneumatici All season e i cerchi da 17”.

Le versioni con motore a combustione interna e quella E-Tense sono ora uniformate sia in termini di contenuti di serie che per i pacchetti disponibili. Gli ingegneri di DS Automobiles hanno ottimizzato anche le emissioni, che per i motori diesel salgono alle norme Euro 6.3 certificate nel ciclo di omologazione WLTP.

Arrivando ai prezzi, l’allestimento So Chic si propone come quello d’accesso alla gamma ad un prezzo di partenza di 26.000 euro per il benzina PureTech 100 e 27.850 euro per il diesel BlueHDi 110. La DS 3 Crossback E-Tense 2022 100% elettrica, invece, parte da 40.200 euro con la possibilità di beneficiare di generosi incentivi. Al top della gamma, invece, troviamo l’allestimento Performance Line.

