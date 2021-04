Nuova Fiat Tipo City Sport disponibile a noleggio tramite Leasys

Ieri, Fiat ha aperto ufficialmente gli ordini in Italia per la nuova Fiat Tipo City Sport. Oltre al classico acquisto, Stellantis propone varie soluzioni di noleggio tramite Leasys per scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Leasys permette di viaggiare in totale libertà senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell’auto con tutti i servizi inclusi, gestibile comodamente anche da smartphone tramite l’applicazione UMOVE.

In particolare, la nuova Tipo City Sport è disponibile con Leasys Miles, l’innovativa soluzione di noleggio pay per use, oppure attraverso il Noleggio Chiaro Light. Quest’ultima è una formula che consente di conoscere fin da subito il prezzo di acquisto della vettura una volta terminato il contratto di noleggio.

Nuova Fiat Tipo City Sport: FCa Bank propone una serie di soluzioni alternative all’acquisto tradizionale

Leasys Miles è la formula di noleggio per rispondere alle esigenze di coloro che usano l’auto con basse percorrenze annuali e vuole godersi il piacere di guida senza pensare alla gestione del veicolo.

Prevede una durata di 48 mesi e si caratterizza per un canone mensile vantaggioso a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai km effettivamente percorsi. I primi 1000 km sono già inclusi nel canone. Leasys permette anche di arricchire il noleggio base con ulteriori servizi di assistenza e coperture assicurative.

La soluzione Noleggio Chiaro Light, invece, è una formula pensata per privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese. Questa permette di noleggiare a un canone competitivo con un set minimo di servizi, quali copertura RCA, assistenza stradale e servizio di infomobilità I-Care.

Sempre per la nuova Fiat Tipo City Sport, il cliente può beneficiare di un vantaggio aggiuntivo di 2000 euro, oltre che delle consuete soluzioni finanziarie e promozioni proposte da FCA Bank. In aggiunta al pagamento rateale tradizionale, la banca di FCA mette a disposizione un finanziamento che consente di pagare delle rate iniziali di importo contenuto per i primi 12 mesi.

Inoltre è possibile accedere al programma che dà al cliente la possibilità di scegliere, a fine contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure restituirla. Disponibile anche il Leasys Private Lease per chi cerca un’alternativa all’acquisto sia che si tratti di professionisti che di privati.

