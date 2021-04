Nuova Fiat Tipo City Sport da oggi ordinabile in Italia

Da oggi è possibile ordinare in Italia la nuova Fiat Tipo City Sport che porta con sé un concentrato di dinamismo e tecnologia, oltre a un design grintoso, sistemi di sicurezza e infotainment ai vertici del segmento. Non manca inoltre una gamma di motori performante ed ecologica. La nuova Tipo City Sport amplia la line-up della famosa vettura che lo scorso dicembre è stata completamente rinnovata in termini di motori, stile, versioni e tecnologia.

Grazie al finanziamento di FCA Bank, la nuova Fiat Tipo in versione City Sport è disponibile ad un prezzo di 18.500 euro. A livello estetico, questa versione può essere facilmente riconosciuta grazie ad elementi estetici distintivi come il badge specifico Sport posizionato sotto lo specchietto anteriore e l’esclusiva livrea Grigio Metropoli impreziosita dai cerchi in lega diamantati da 18” e da numerosi dettagli in nero lucido, dall’inserto inferiore della griglia al montante della porta laterale.

Fiat Tipo City Sport: da oggi è possibile ordinare la nuova versione della vettura

Anche la nuova griglia frontale è in nero lucido su cui spicca l’inedito badge Fiat scritto in lettere maiuscole. La Tipo è infatti la prima vettura del brand torinese ad adottare questo logo dopo la nuova 500. Di serie, il veicolo propone i nuovi fari Full LED sia anteriormente che posteriormente i quali esaltano le linee e aumentano la sicurezza attiva e passiva grazie alla maggiore visibilità, oltre a ridurre il consumo energetico e di conseguenza le emissioni di CO2.

Passando all’abitacolo, spicca l’imperiale nero che si sposa perfettamente con il volante compatto e sagomato per una migliore ergonomia e per consentire la perfetta visibilità del nuovo quadro strumenti con schermo TFT da 7 pollici totalmente configurabile che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico.

Inoltre, la nuova Fiat Tipo City Sport dispone del nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con schermo touch da 10.25 pollici dotato del supporto Apple CarPlay e Android Auto (anche wireless). Anche i comandi del climatizzatore sono stati rivisitati mentre sono stati aggiunti inediti inserti cromo e black.

Non manca il sistema Keyless Entry/Go che consente di aprire e chiudere le porte ed avviare motore senza usare le chiavi. La nuova Tipo City Sport è anche parecchio sicura grazie ad un’ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione come l’Adaptive High Beam.

Per quanto concerne le motorizzazioni, la nuova vettura, disponibile sia in versione cinque porte che station wagon, può essere equipaggiata con il tubodiesel Multijet da 1.6 litri con potenza di 130 CV oppure con il nuovo benzina GSE T3 da 1 litro con potenza di 100 CV.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI