Ford Raptor R avvistato assieme al Ram 1500 TRX

A febbraio, Ford ha lanciato ufficialmente la terza generazione del Ford F-150 Raptor con un motore EcoBoost V6 turbo da 3.5 litri e diverse novità. Ultime foto spia pubblicate in rete ci mostrano un prototipo semi camuffato della versione più potente denominata R testata assieme a un Ram 1500 TRX da 712 CV. Questo suggerisce che i due pick-up potrebbero offrire le stesse prestazioni (o quasi).

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, il Ford Raptor R avrà sotto il cofano un motore V8, lo stesso Predator sovralimentato da 5.2 litri della Mustang GT500. Dato che la muscle car è in grado di erogare 771 CV, la potenza finale del Raptor R potrebbe essere molto vicina a questo numero.

Ford Raptor R: un prototipo semi camuffato è stato visto per strada assieme a un Ram 1500 TRX

Esternamente, sembra che la variante R del pick-up di Ford sia molto simile al modello standard. Tuttavia, ci aspettiamo alcune modifiche che riguardano una nuova griglia frontale e nuovi cerchi.

Visto che la stessa casa automobilistica americana sta testando il Ford Raptor R con un esemplare del Ram 1500 TRX, l’obiettivo principale di questa nuova versione sembra abbastanza ovvio. Ford vuole portare sul mercato il Raptor R per sfidare direttamente il pick-up Hellcat. Quest’ultimo vi ricordiamo che è equipaggiato con un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat capace di sviluppare una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima.

Se ciò non bastasse, la mossa di Ford potrebbe spingere Ram ad introdurre in futuro una versione ancora più potente del suo 1500 TRX, magari sfruttando la configurazione usata sulla Challenger SRT Super Stock che è in questo momento la versione più potente della muscle car a due porte.

Ad ogni modo, il Ford Raptor R 2021 sarà assemblato nello stabilimento di Dearborn Truck (Dearborn, Michigan) assieme al modello standard. Le vendite nel mercato statunitense dovrebbero partire nel 2022.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI