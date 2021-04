Chrysler Pacifica 2021 nominata migliore auto per le famiglie in America

La Chrysler Pacifica 2021 è stata eletta vincitrice dei Parents Best Family Cars 2021, segnando il secondo anno consecutivo in cui è stata nominata Best Family Cars. Con questo nuovo riconoscimento, il minivan più premiato negli ultimi cinque anni in America, è riuscito a conquistare al momento oltre 145 riconoscimenti del settore sin dalla sua introduzione.

L’anno scorso, la Pacifica Hybrid è stata nominata Best Eco Pick sempre da Parents, riflettendo la sua posizione di primo e unico volume ibrido plug-in. Il Parents Best Family Cars 2021 riconosce una selezione di nuovi modelli di veicoli con caratteristiche quali prestazioni, sicurezza e comodità anche per soddisfare le esigenze specifiche di una famiglia. Possono partecipare a questo concorso minivan, SUV a tre file, SUV a due file e berline familiari.

Chrysler Pacifica 2021: il minivan di Stellantis è stato premiato ancora una volta negli Stati Uniti

Per arrivare in finale, gli esperti di Parents hanno testato a fondo oltre 50 auto che hanno superato i test di sicurezza del settore. In totale, 24 modelli, che hanno superato i test drive e la compatibilità con i seggiolini auto, sono stati definiti sicuri ed efficienti per accogliere una famiglia e sono entrati nella lista delle migliori auto per famiglie del 2021.

A bordo della Chrysler Pacifica 2021 troviamo diverse caratteristiche realizzate appositamente per tutta la famiglia. Un esempio è la nuova telecamera interna FamCAM che consente ai genitori di visualizzare gli occupanti del seggiolino per bambini nella parte posteriore e persino di effettuare uno zoom.

Il sistema Uconnect Theatre con giochi integrati e Wi-Fi permette di tenere occupati i bambini. Non manca il nuovo sistema Uconnect 5 che prevede un display touch da 10.1 pollici, il più grande offerto di serie nella sua categoria, e molti altri servizi e funzionalità connessi.

Le nuove porte USB Type-C permettono di caricare i dispositivi fino a quattro volte più velocemente rispetto alle porte USB Type-A standard. All’interno della gamma della Pacifica 2021 è disponibile la trazione integrale AWD per trasportare la famiglia in qualunque condizione atmosferica.

Infine, abbiamo i contenitori Stow ‘n Go integrata nel pavimento della seconda fila di sedili per avere uno spazio aggiuntivo dove riporre giocattoli, libri di scuola, cibo e altro ancora e il sistema di pulizia Stow ‘n Vac per ripulire facilmente eventuale sporco.

