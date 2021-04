Dodge Challenger SRT Demon gareggia contro una Charger SRT Hellcat modificata

La Dodge Challenger SRT Demon è stata presentata ufficialmente durante il Salone di New York nell’aprile del 2017. Si tratta di un’edizione speciale della famosa muscle car poiché proposta soltanto con il model year 2018 e in poco più di 3300 esemplari.

La Challenger SRT Demon utilizza un nuovissimo motore Hemi V8 da 6.2 litri dotato di un compressore volumetrico da 2.7 litri capace di sviluppare una potenza di 819 CV usando un carburante a 91 ottani oppure 852 CV con un carburante da 100+ ottani e fino a 1044 nm di coppia massima.

Dodge Challenger SRT Demon: la prestante muscle car affronta sua sorella in una drag race

La vettura pesa 98 kg in meno rispetto alla Challenger SRT Hellcat, quindi in totale 1930 kg. Di serie, la Demon è equipaggiata con degli pneumatici Nitto NT05R 315/40R18 sia davanti che dietro. Parliamo di gomme ottime per le gare di accelerazione ma anche legali per essere utilizzate su strada.

Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica statunitense, la Demon impiega soli 2,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 5,1 secondi da 0 a 161 km/h mentre la velocità massima è di 270 km/h (limitata in fabbrica).

Sempre grazie alle sue incredibili performance, la muscle car è capace di completare un quarto di miglio in soli 9,65 secondi a 225,45 km/h. Ciò ha reso la Demon al lancio l’auto di produzione non elettrica più veloce a raggiungere i 0-97 km/h e a completare il quarto di miglio.

Dopo la galleria fotografica trovate una drag race pubblicata su YouTube dal canale Wheels in cui sono state messe a confronto una Dodge Challenger SRT Demon di serie e una Charger SRT Hellcat modificata.

