Tim Cook di Apple afferma che le auto a guida autonoma sono robot

All’interno di una recente intervista con il podcast Sway, Tim Cook – amministratore delegato di Apple – ha parlato dell’interesse dell’azienda di Cupertino per i veicoli a guida autonoma. Negli ultimi mesi, sono state diffuse in rete alcune indiscrezioni su Apple che ha riavviato il suo progetto per sviluppare un’auto 100% elettrica usando delle tecnologie autonome avanzate.

Il colosso statunitense sarebbe rimasto a bocca aperta sui risultati raggiunti fino ad ora con questo progetto. Mentre Cook si è fermato prima di confermare lo sviluppo di una vettura durante l’intervista, ha parlato di guida autonoma in un modo più ampio.

Apple: il colosso starebbe sviluppando un’auto elettrica con tecnologie autonome avanzate

“L’autonomia stessa è una tecnologia fondamentale, a mio avviso. Se fai un passo indietro, l’auto, in molti modi, è un robot. Un’auto a guida autonoma è un robot. E quindi ci sono molte cose che puoi fare con l’autonomia. E vedremo cosa fa Apple. Analizziamo così tante cose internamente. Molti di loro non vedono mai la luce del giorno. Non sto dicendo che uno non lo farà“, ha detto il CEO della mela morsicata a CNBC.

Alla domanda specifica se Apple sta lavorando o meno su una vettura o sulla tecnologia per auto, Tim Cook non ha dato una risposta diretta.

“Ci piace integrare hardware, software e servizi e trovare i punti di intersezione di questi perché pensiamo che sia lì che si verifica la magia. E questo è ciò che amiamo fare. E ci piace possedere la tecnologia principale che sta attorno a questo“, ha affermato il dirigente.

Durante la stessa puntata del podcast, l’ad del colosso di Cupertino ha anche risposto all’affermazione di Elon Musk l’anno scorso secondo cui una volta aveva cercato di vendere Tesla ad Apple ma ha dichiarato di aver rifiutato di fissare un incontro con lui.

“Sai, non ho mai parlato con Elon, anche se nutro grande ammirazione e rispetto per l’azienda che ha costruito. Penso che Tesla abbia fatto un lavoro incredibile non solo prendendo il comando, ma mantenendolo per un periodo di tempo così lungo nel settore dei veicoli elettrici. Quindi lo apprezzo molto“, ha concluso Cook.

