Nuovo Opel Crossland propone sterzo e sospensioni ottimizzate per una guida più agile

All’interno della gamma del nuovo Opel Crossland è disponibile un allestimento che ha l’obiettivo di enfatizzare il lato aerodinamico del SUV. Con il nome di GS Line, questa versione porta con sé diverse caratteristiche interessanti come le nuove molle e ammortizzatori per le sospensioni anteriori McPherson e l’asse posteriore con barre di torsione.

Grazie anche al nuovo albero intermedio del piantone dello sterzo, il nuovo Crossland offre una sterzata precisa e inoltre è dotato di un telaio che promette un equilibrio ottimale fra comfort e agilità. Non manca il sistema adattivo di controllo della trazione IntelliGrip sviluppato dalla casa automobilistica tedesca che ottimizza la motricità, anche in presenza della trazione su due ruote. È possibile sfruttare questo sistema su diverse superfici insidiose come fango, sabbia e neve.

Nuovo Opel Crossland: l’ultimo restyling del SUV promette un equilibrio ottimale tra comfort e agilità

All’interno del nuovo Opel Crossland troviamo tutti i vari comfort disponibili sull’intera gamma del marchio di Stellantis come ad esempio i sedili anteriori ergonomici con certificazione AGR che riducono l’affaticamento ed elimina i dolori muscolari anche dopo lunghi viaggi. Presenti inoltre dei sedili posteriori con suddivisione 60/40 che scorrono in avanti e indietro fino a 150 mm, permettendo di aumentare lo spazio del bagagliaio da 410 a 520 litri. Ripiegando completamente i sedili posteriori, invece, il volume sale a ben 1255 litri.

Sempre a bordo del nuovo SUV ci sono una serie di tecnologie volte ad intrattenere gli occupanti. Un esempio è il sistema di infotainment con display touch a colori da 7 pollici oppure da 8 pollici nel caso del top di gamma Multimedia Navi IntelliLink.

Oltre a questo, il nuovo Opel Crossland propone porte USB, comandi al volante e Bluetooth per connettere i dispositivi personali. Infine, è possibile sfruttare il supporto Apple CarPlay e Android Auto e usare gli esclusivi servizi OpelConnect e Live Navigation sviluppati dalla casa automobilistica tedesca.

