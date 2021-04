Opel collabora con Defected per il lancio globale di Mokka

Opel, noto nel Regno Unito come Vauxhall, celebra il lancio del suo nuovo veicolo elettrico collaborando con Defected per un evento in live streaming. “A Less Normal Experience” sarà trasmessa il 9 aprile dalle località di tutta Europa per sei ore. Purple Disco Machine suonerà dal tetto del Weekend Club a Berlino. Gorgon City, Melvo Baptiste e Sam Divine si esibiranno dal quartier generale di Defected a Londra. Ferreck Dawn suonerà dal Classics Garage presso il quartier generale di Opel a Rüsselsheim in Germania e Folamour salirà sul palco a Le Baou de Marseille, Francia.

Un approccio di comunicazione multicanale mira a coinvolgere il pubblico attraverso la musica e un amore unificante per la danza, riunendo le persone virtualmente in un momento unico nel suo genere. Sul contenuto appariranno le sovrapposizioni del marchio Opel. Lo streaming sarà disponibile sulle piattaforme YouTube e Facebook di Defected.

Patrick Fourniol, Vice President Brand Marketing di Opel, ha dichiarato: “Con la nuova Opel Mokka, ci rivolgiamo anche alle comunità giovani, con uno stile audace, estroverso e sorprendente. “Il Mokka suscita emozioni e promette tanto divertimento alla guida. Il remix della campagna Feeling Good è la canzone giusta per questo. E un evento musicale come la serata DJ house è il passo successivo. Siamo lieti che insieme a Defected Records possiamo offrire a tutti gli appassionati di danza e alla comunità questo evento DJ di livello mondiale, che eclisserà la normale vita di tutti i giorni per alcune ore “.

Il progetto fa parte della campagna di lancio globale per Opel Mokka, “Less Normal. More Mokka”. Defected ha lavorato insieme a Velocity McCann, l’agenzia personalizzata per Opel, nella campagna. La colonna sonora del film Feeling Good di Humanity (DE) & Alina Lorfeo è un remix uptempo sviluppato appositamente per Opel dalla sotto-etichetta Defected Records D4 D4NCE. È stato anche rilasciato un club mix del brano.

