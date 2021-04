Chrysler e Dodge: richiamo per Town & Country, Grand Caravan e Nitro

Stellantis, il gruppo che possiede i marchi Chrysler e Dodge, richiama i proprietari di 661 unità Town & Contry, prodotte dal 2008 al 2010, Grand Caravan anno 2008 e Nitro, prodotte tra il 2007 e il 2008. Secondo i marchi, il problema è stato diagnosticato nella linguetta dell’emblema sul volante, che potrebbe staccarsi.

Richiamate 661 unità di Chrysler Town & Contry, prodotte dal 2008 al 2010, Grand Caravan anno 2008 e Nitro, prodotte tra il 2007 e il 2008

È stato individuato un difetto nel fissaggio dell’emblema e delle sue tacchette interne sul volante dei veicoli e, se è necessario attivare l’airbag del guidatore, questi componenti possono essere lanciati in direzione del guidatore e / o dei passeggeri, che può causare gravi danni fisici o anche mortali agli occupanti del veicolo.

Pertanto, è necessario programmare il servizio presso qualsiasi concessionaria dei marchi in tutto il paese in modo che venga fornita gratuitamente l’analisi, la rimozione o il corretto fissaggio delle clip dell’emblema sul volante. Il tempo di riparazione stimato è di circa un’ora.

Se il veicolo è già privo dell’emblema attaccato al volante o se durante l’analisi si riscontra che è necessario rimuoverlo, al fine di rimuovere il rischio in questione, Stellantis installerà in futuro un nuovo emblema, gratuitamente, mediante una nuova pianificazione per l’esecuzione del servizio.

In ogni caso, il gruppo afferma che è fondamentale rivolgersi immediatamente a una concessionaria per analizzare il veicolo. A causa della pandemia Covid-19, l’assistenza viene fornita solo su appuntamento. Maggiori informazioni sul sito web di Dodge o Chrysler o chiamando i numeri 0800 703 7130 e 0800 703 7140.

