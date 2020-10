Chrysler Town & Country, Dodge Grand Caravan e Nitro richiamate in Brasile

Oltre a quello riguardante la Jeep Wrangler, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha emesso un altro richiamo in Brasile che però riguarda le Chrysler Town & Country model year 2008/2009/2010, Dodge Grand Caravan model year 2008 e Dodge Nitro model year 2007/2008.

Secondo quanto dichiarato dal gruppo automobilistico italo-americano, gli esemplari coinvolti potrebbero avere lo stemma del volante allentato. In particolare, FCA ha individuato un guasto nel fissaggio dello stemma e delle parti interne del volante nei veicoli coinvolti.

Chrysler Town & Country, Dodge Grand Caravan e Nitro: FCA richiama alcuni esemplari delle vetture

In caso di attivazione dell’airbag, questi componenti potrebbero essere sparati in direzione del conducente e/o degli altri passeggeri, provocando gravi danni fisici o addirittura mortali.

Non appena sarà disponibile la soluzione definitiva, i proprietari delle Chrysler Town & Country, Dodge Grand Caravan e Dodge Nitro coinvolte saranno convocati per la seconda fase in modo da programmare la riparazione gratuita presso una delle concessionarie Chrysler o Dodge presenti in Brasile.

Coloro che dispongono già di stemmi totalmente o parzialmente staccati dal volante dovrebbero recarsi presso lo showroom preferito in modo da procedere subito con la sostituzione. Fiat Chrysler Automobiles sottolinea che il supporto sarà dato su appuntamento al fine di evitare assembramenti, rispettando le linee guida di sicurezza del Ministero della Salute e dei decreti che mirano a contrastare la diffusione del coronavirus.

Perciò è molto importante che i proprietari dei veicoli coinvolti nel richiamo contattino la concessionaria più vicina per avere maggiori informazioni. Infine, FCA afferma che il tempo di riparazione stimato è di circa 1 ora.

