Ram 1500 TRX sfida un Volkswagen Buggy sovralimentato in una drag race | Video

Facendo un giro su YouTube è possibile trovare tantissimi video dedicati al nuovo Ram 1500 TRX in cui ha partecipato a corse, test e quant’altro. Si tratta del pick-up più performante disponibile in questo momento sul mercato statunitense grazie al motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat, capace di sviluppare una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima.

L’ultimo video della serie This vs That di Hoonigan vede protagonista due veicoli che probabilmente si sentirebbero più a loro agio fuori strada. La sfida è stata condotta ancora una volta presso il Santa Margarita Ranch. Da un lato abbiamo un Volkswagen Buggy del 1969 e dall’altro il nuovissimo Ram 1500 TRX.

Ram 1500 TRX: il prestante pick-up Hellcat gareggia contro un Buggy con sovralimentazione

Secondo quanto dichiarato, questo TRX ha soltanto un giorno di vita ma è stato già utilizzato al massimo delle sue potenzialità. Inoltre, il pick-up Hellcat è equipaggiato con pneumatici da 37″ assolutamente non adatti alle drag race mentre il Buggy dispone di gomme da 33”.

Accanto al propulsore Hemi, troviamo la trazione integrale AWD, un cambio automatico a 10 rapporti e un corpo dal peso di 2902 kg. Il particolare Volkswagen Buggy, invece, è stato ampiamente modificato come solitamente fa Hoonigan. Questo perché sotto il cofano è presente un motore LS3 sovralimentato capace di sviluppare 590 CV. L’intera potenza viene scaricata sulle ruote posteriori tramite un cambio sequenziale a 5 marce.

Considerando il suo peso di soli 1451 kg, sicuramente darà filo da torcere al Ram 1500 TRX. Per scoprire maggiori informazioni sulla drag race condotta da Hoonigan, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI