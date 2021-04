Ecco gli interni della Peugeot 508 PSE: sportività al punto giusto

L’interessante Peugeot 508 PSE rappresenta la variante più potente fra le vetture del marchio del Leone oggi presenti nel listino ufficiale. Sin dalla denominazione (Peugeot Sport Engineered) si percepisce la volontà di dare vita ad una vettura dalla spiccata sportività, un dato di fatto che viene ripreso a livello estetico con caratterizzazioni specifiche destinate a questa versione ma anche all’interno dell’abitacolo che fornisce particolari dedicati solo a questa variante.

La Peugeot 508 PSE è alimentata da un powertrain ibrido capace di 360 cavalli di potenza e 520 Nm di coppia esprimibile. Se conosciamo infatti i dati relativi alle performance espresse da questa particolare versione della Peugeot 508, vediamo ora come è fatta dentro e cosa offre il suo abitacolo.

Ecco come è fatta dentro

L’abitacolo della Peugeot 508 PSE è ovviamente caratterizzato da un’accentuata sportività sebbene non venga ostentata con elementi fortemente evocativi. Viene fatto largo uso di un Verde Kryptonite che caratterizza l’allestimento e che ritroviamo su differenti elementi, dalle cuciture alla strumentazione: il rivestimento dei sedili comfort fit viene realizzato in Pelle Nappa Mistral, Alcantara e tessuto 3D. Il volante è un elemento pseudo ottagonale di piccole dimensioni in pelle traforata pieno fiore con alla base, tagliata, un inserto in nero lucido con tre elementi in Verde Kryptonite.

L’equipaggiamento prevede il prestigioso impianto audio FOCAL dotato di 10 altoparlanti. C’è l’head-up display completamente digitale e il nuovo Peugeot i-Cockpit con schermo da 12,3 pollici oltre che completamente personalizzabile e dotato della tecnologia Night Vision che permette di osservare tutto quello che accade davanti alla vettura fino a 200 metri ovvero al di là della normale portata delle luci aumentando così la sicurezza. Non manca poi il touchscreen da 10 pollici per l’infotainment con animazioni dedicate per la variante PSE.

L’utente che utilizza la Peugeot 508 PSE può gestire diversi parametri tramite l’app MyPeugeot con cui controllare da remoto la vettura. Si possono infatti visualizzare tutte le statistiche di guida, il libretto di manutenzione, gli interventi programmati e la documentazione del veicolo oltre a preparare un itinerario desiderato. Sono diverse le cose che si possono fare sfruttando la nuova app MyPeugeot. In definitiva gli interni della Peugeot 508 PSE appaiono ben rifiniti e sportivi al punto giusto.

