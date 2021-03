MyPeugeot: l’app permette di gestire la propria vettura attraverso lo smartphone

L’app MyPeugeot è stata progettata per semplificare la vita quotidiana dei clienti del brand e riunisce tutte le informazioni essenziali del loro veicolo all’interno di un’unica interfaccia. È possibile scoprire in un batter d’occhio autonomia e statistiche di guida tramite un unico pannello di controllo.

Le informazioni sui consumi di carburante e/o di elettricità, il costo di utilizzo, la durata dei tragitti e la localizzazione del veicolo grazie alla registrazione automatica del parcheggio sono tutte funzioni a portata di mano dell’utente. Il software consente anche di gestire la manutenzione.

MyPeugeot: l’applicazione rende più facile interagire con il proprio veicolo da smartphone

Con un solo click è possibile accedere all’intero libretto di manutenzione della propria auto, conoscere le prossime operazioni di manutenzione, programmare i prossimi appuntamenti e pianificare gli interventi futuri. Diventa ancora più accessibile grazie alla possibilità di prenotare un appuntamento online o al contatto diretto con il servizio Peugeot Assistance.

L’app MyPeugeot comprende anche servizi dedicati ai veicoli ibridi plug-in ed elettrici del marchio di Stellantis. Grazie al servizio di controllo a distanza, una volta che l’EV viene collegato alla colonnina, è possibile controllare lo stato di ricarica direttamente da smartphone. Si può avviare il processo o programmare la ricarica all’orario desiderato.

Questa funzione consente di ricaricare la batteria della vettura elettrica o elettrificata a marchio Peugeot nelle fasce orarie in cui si risparmia maggiormente. Sempre tramite l’applicativo è possibile seguire in tempo reale la velocità di ricarica e il tempo rimanente per completare l’operazione.

Nel caso di interruzione imprevista della ricarica o quando la batteria è completamente carica, l’utente riceverà una notifica direttamente sullo smartphone. Non manca la possibilità di sfruttare il preriscaldamento o il preraffreddamento dell’abitacolo per mettersi in viaggio in condizioni di comfort ottimale, a prescindere dal fatto che il veicolo sia collegato o meno alla corrente.

L’app MyPeugeot permette poi di preparare il viaggio in anticipo dallo smartphone per essere visualizzato successivamente e automaticamente sul sistema di navigazione del veicolo. Ovviamente, l’applicazione può essere scaricata in maniera completamente gratuita su Android e iOS da Google Play Store e App Store.

