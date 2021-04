Ford crea un video per rubare clienti a Jeep Compass

Ford ha creato un video appositamente per i futuri clienti Jeep Compass in cui descrive i vantaggi e le caratteristiche principali del nuovo Ford Bronco Sport. Nel video, la voce narrante invita direttamente e apertamente i potenziali acquirenti del crossover Jeep a verificare prima le caratteristiche della nuova Ford Bronco Sport. Uno dei suoi principali rivali diretti, almeno nel mercato americano, in quanto la gamma Bronco non sarà commercializzata al di fuori dell’America.

Come previsto, il video mette in evidenza tutte quelle caratteristiche in cui la Ford Bronco Sport si distingue in qualche modo, sia per i suoi elementi di equipaggiamento, come le modalità di guida GOAT, sia per le cifre e le prestazioni del veicolo.

Per le sue caratteristiche, il nuovo Bronco Sport è il più formidabile rivale di Jeep Compass, che ha anche versioni appositamente adattate per l’uso fuori dall’asfalto, come il Compass Trailhawk. Sebbene in nessun caso questi modelli raggiungano l’altezza dei veri 4×4 come il Bronco o il Wrangler, che si basano su un robusto telaio con traverse e sono stati espressamente sviluppati come veicoli fuoristrada puri. Vedremo se Jeep risponderà a questo video oppure no.

