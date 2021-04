Ram 1500 TRX vs Ford F-150 Hybrid vs Toyota Tundra: qual è il carro attrezzi più veloce?

Proprio come ogni altro veicolo presente sul mercato, prima di acquistare un nuovo pick-up è necessario valutare alcune cose come la capacità di traino massima, la capacità di carico utile massima, il design, i motori disponibili e ovviamente il prezzo. Spesso alcuni prendono in considerazione anche la velocità.

I ragazzi di The Fast Lane Truck hanno svolto un interessante confronto per scoprire il modello più veloce in termini di accelerazione da 0 a 96 km/h, trainando 3628 kg. Prima di dare un’occhiata ai veicoli messi alla prova, gli youtuber hanno usato un rimorchio lungo 5,48 metri con uno Chevrolet K1500 del 1998 su di esso. Il team del canale YouTube afferma che tutto pesa circa 3628 kg. Parlando dei tre pick-up messi a confronto, abbiamo un Ram 1500 TRX, un Ford F-150 Hybrid e un Toyota Tundra.

Ram 1500 TRX: l’Hellcat sfida altri due pick-up in un test di traino di circa 3628 kg

Il modello di Stellantis è quello più performante del gruppo grazie al suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat, capace di sviluppare una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima. Accanto al powertrain troviamo un cambio automatico a 8 velocità.

L’F-150 Hybrid è invece equipaggiato con un V6 biturbo da 3.5 litri abbinato a un motore elettrico. Questa configurazione è affiancata da una trasmissione automatica a 10 velocità e produce complessivamente 436 CV di potenza e 772 nm di coppia.

Infine, il Tundra viene fornito con un V8 da 5.7 litri che produce 376 CV e 543 nm e ha un cambio automatico a 6 marce. Come potete vedere dai numeri, il pick-up di Toyota è il meno potente fra i tre e sembra non avere alcuna possibilità di vincere questo confronto.

Il Toyota Tundra è il primo pick-up ad essere testato. I ragazzi di The Fast Lane Truck prevedono che il V8 impiegherà circa 18/19 secondi per portare il pick-up a 96 km/h. Dopo aver attivato la modalità Tow Haul e la trazione 2WD, il veicolo parte lentamente ma con una velocità costante. Alla fine, il modello impiega 18 secondi e 288 metri per raggiungere i 96,56 km/h con partenza da fermo.

Per quanto riguarda il Ford F-150 Hybrid, il team di TFL stima che impiegherà circa 13/14 secondi per completare la sfida. Dopo soli 191 metri e 12,3 secondi, il pick-up ibrido è riuscito ad essere più veloce del Toyota.

Le previsioni per il Ram 1500 TRX sono ancora più ottimistiche. I ragazzi di The Fast Lane Truck sostengono che saranno necessari soli 9 secondi per completare la sfida. Il modello è riuscito a raggiungere i 96,56 km/h dopo soli 10,22 secondi e in un totale di 159 metri.

Quindi, ancora una volta, il pick-up Hellcat sembra essere il modello più veloce disponibile attualmente sul mercato. Per scoprire maggiori informazioni sul confronto, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI