Peugeot è il marchio di auto più venduto in Portogallo nel primo trimestre 2021

Peugeot è stata la marca automobilistica preferita dai portoghesi nel primo trimestre di quest’anno, detronizzando Renault, secondo i dati diffusi dall’Automobile Association of Portugal (ACAP).

Il “marchio del leone” ha venduto 4.594 vetture nei primi tre mesi dell’anno, in calo del 5,9% rispetto al primo trimestre dello scorso anno ma sufficiente per superare la rivale Renault. Ciò in un contesto in cui le vendite di autovetture sono scese del 31,5%.

Peugeot è così in grado di aumentare la propria quota di mercato dal 10,79% al 14,80%. Mercedes-Benz è arrivata seconda, con 3.286 veicoli venduti, in calo del 21,9%. Il marchio tedesco, terzo un anno fa, ha rafforzato il suo peso sul mercato dal 9,29% al 10,59%.

A chiudere il podio è BMW, che sale di un “gradino” con 2.579 unità, il 19,9% in meno rispetto al primo trimestre 2020. Il costruttore bavarese guadagna 1,2 punti percentuali di quota di mercato, raggiungendo l’8,31%.

Renault, leader indiscusso in Portogallo da oltre 20 anni, ha subito un calo delle vendite del 57,6%, con 2.291 veicoli. Il marchio francese non solo perde il suo vantaggio, ma dal primo posto finisce addirittura in quarta posizione. Renault vede anche la sua quota di mercato ridursi dall’11,93% al 7,38%.

Ottima notizia dunque per Peugeot. Il 2021 sembra essere iniziato in maniera perfetta per il marchio del Leone che in diversi mercati europei come Portogallo, Spagna e Francia si conferma leader di mercato nel primo trimestre del 2021.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulietta: il futuro è elettrico? Dal 2023 potrebbe tornare su base Peugeot 308

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI