Ecco un Jeep Gladiator a sette posti con varie personalizzazioni | Video

Dopo diversi anni, Jeep ha accontentato tutti coloro che desideravano mettersi di nuovo alla guida di un pick-up con gli attributi tipici della casa automobilistica statunitense. Perciò, il brand di Stellantis ha lanciato il Jeep Gladiator di nuova generazione.

L’esemplare che vi proponiamo in questo articolo, però, è molto particolare in quanto consente di portare un’intera famiglia fuori e attraversare senza problemi i sentieri battuti. Questo Gladiator a sette posti appartiene a Craig Cheney, vicepresidente design di Braven. Il particolare SUV sul basato sul pick-up sembra ispirarsi al vecchio Land Rover Defender 110.

Jeep Gladiator: Braven ha convertito il pick-up in un SUV a sette posti

La prima sfida che il costruttore ha dovuto affrontare per procedere con la conversione di questo veicolo in un SUV a sette posti è stata la flessibilità del telaio. È stata installata una seconda roll-bar presa da una Wrangler Sahara di ultima generazione distrutta. Questa ha cambiato in meglio la dinamica dell’intero veicolo, secondo il proprietario.

Cheney ha utilizzato anche del vetro temperato su misura per i finestrini laterali posteriori che, in caso di incidente, si frantumano in pezzi molto piccoli anziché grandi come il vetro standard. Per quanto riguarda il tetto, si tratta di un hard top Mopar proveniente da una Wrangler a quattro porte. Questo è stato tagliato a metà e allungato per adattarlo al cassone del Jeep Gladiator. Da notare che la parte superiore è completamente sfoderata.

Craig Cheney afferma di non avere problemi a salire a bordo dello speciale Gladiator, pur essendo alto 1,93 metri. Inoltre, egli afferma che i suoi figli più piccoli riescono a salire a bordo e a sedersi nella seconda fila di sedili con facilità.

Prima di lasciarvi con il video, che trovate dopo la galleria fotografica, gli ultimi ritocchi di questo Jeep Gladiator a sette posti riguardano gli pneumatici off-road Falken, la carrozzeria dipinta di bianco e i cerchi beadlock.

