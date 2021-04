Nuovo Fiat SUV si traveste da berlina nelle ultime foto spia

Mentre il nuovo SUV della Fiat, noto per ora come “Progetto 363”, ha già fissato una data di lancio, il marchio italiano sta già pensando ai prossimi passi. Per la prima volta, un mulo di quello che dovrebbe essere l’altro SUV che la casa italiana lancerà in Brasile, è stato avvistato a Jundiaí (SP) con un’alta dose di mimetismo e cercando addirittura di imbrogliare tutti presentandosi come una berlina a 3 volumi.

Queste foto spia del nuovo Fiat SUV, gentilmente fornito da OverboostBR, è il nuovo SUV Fiat denominato Progetto 376. Era già stato avvistato all’estero, nei test sulla neve in Svezia, e sebbene fonti legate al marchio abbiano smentito fosse qualcosa per il mercato brasiliano, questi nuove immagini smentiscono e ci portano direttamente al progetto 376. La ricetta adottata da Fiat sarà simile a quella di VW con il duo T-Cross e VW Nivus, con il 376 che sarà un’opzione visivamente più “radicale”.

Il concept Fiat Fastback svela la linea che ritroveremo in questo nuovo SUV basato sulla piattaforma di Argo. Lo stile SUV-Coupé sarà il riferimento per il secondo SUV di Fiat. I due nuovi SUV di Fiat che saranno prodotti in Brasile dovrebbero condividere carrozzeria, interni e componentistica meccanica che, a quanto pare, sarà composta dal motore 1.3 litri aspirato e 1.0 turbo della famiglia GSE, prodotto a Betim con CVT e cambio manuale. Maggiori dettagli sul secondo SUV di Fiat li avremo quando conosceremo il primo dei due SUV, cosa che accadrà a maggio.

