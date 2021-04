Auto a gas: nuovo distributore di LNG e L-CNG a Fidenza

Non c’è solo l’elettrico: anche il gas fa tanto per la mobilità pulita. Ecco allora il nuovo distributore di LNG e L-CNG a Fidenza, per auto a gas. Si tratta del terzo di questo tipo della rete del Gruppo Socogas. Dov’è? A meno di un km dall’uscita autostradale A1 di Fidenza Salsomaggiore Terme (Parma, Emilia-Romagna).

Il distributore eroga metano liquido (LNG) per mezzi pesanti e metano gassoso (L-CNG) per auto e furgoni. Una nuova apertura particolarmente importante per chi intende compiere lunghe percorrenze con auto a gas metano. Che può quindi contare su un nuovo distributore, situato in una zona strategica, ovvero vicino ad un’uscita autostradale, per poter fare rifornimento.

In definitiva, il Gruppo Socogas può contare su una rete di distributori di metano composta da sei punti.

Tre sono distributori di CNG (due a Torino e uno a Nichelino, in provincia di Torino).

Tre di LNG e L-CNG, di cui due sulla A35 Brebemi (a Caravaggio, in entrambi i sensi di marcia) e il più recente, come annunciato, vicino a Fidenza.

Resta una questione chiave: programmare bene il viaggio se ci si sposta a gas, anche se la durata del rifornimento è notevole.

Rammentiamo che Una decisione della Commissione Europea accoglie le richieste dei costruttori dell’automotive ed estende il sistema premiante sul calcolo della CO2 anche alle auto e veicoli commerciali leggeri dotati di alternatori ad alta efficienza (ibridi leggeri) alimentati a metano e GPL sia mono che bi-fuel.

Così, I sistemi Mild Hybrid possono essere installati anche su auto a gas (metano, GPL ed etanolo), grazie alla recente decisione di esecuzione UE 2021/488 del 22 marzo 2021, Le soluzioni che potranno essere adottate saranno quelle relative ai sistemi mild hybrid di due tipi: uno relativo agli alternatori a 12 volt e uno ai generatori-starter a 48 volt associati a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt.

