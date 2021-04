Citroën in Algeria lancia interessanti offerte per i suoi clienti

Citroën ha annunciato una serie di accattivanti offerte di manutenzione per i suoi clienti e la prima di queste, che riguarda la revisione, è valida da ieri giovedì. Il marchio automobilistico francese, che fa parte del gruppo Stellantis, presenta offerte di manutenzione piuttosto interessanti per i proprietari dei suoi veicoli in Algeria. Il calcio d’inizio è stato dato giovedì 1 aprile 2021. Ciò continuerà per tutto il mese in corso, così come per il prossimo mese.

Citroën ha annunciato una serie di accattivanti offerte di manutenzione per i suoi clienti in Algeria

Infatti, le promozioni non scadranno fino al 31 maggio. Citroën Algeria offre quindi molteplici offerte piuttosto allettanti per gli automobilisti che guidano sui suoi veicoli. Il marchio automobilistico afferma di mantenerli a prezzi ridotti. L’offerta che poi viene prima, ai beneficiari, riguarda la revisione.

Come parte di questo, i proprietari di auto del marchio avranno accesso al cambio dell’olio motore. I clienti potranno anche sostituire i filtri. Questi sono olio, aria, polline e carburante. Questo è opzionale a seconda del ciclo di manutenzione. Anche i conducenti di veicoli a benzina Citroën possono sostituire le candele.

Per parti e manodopera dovranno pagare una somma di 5.200,00 dinari algerini, tasse incluse (TTC). Il sito specializzato descrive questo prezzo come interessante. La garanzia è di dodici (12) mesi. Tutte le filiali SAIDA forniscono questi servizi a prezzi interessanti.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI