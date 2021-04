Jeep Wrangler 4xe arriva nelle concessionarie statunitensi

Dopo quasi cinque mesi di attesa, tutti coloro che hanno ordinato negli Stati Uniti la nuova Jeep Wrangler 4xe ora possono finalmente guidarla. Mopar Insiders ha infatti riportato nelle scorse ore che i primi esemplari del SUV ibrido plug-in sono arrivati questa settimana nelle concessionarie statunitensi del brand.

Fra i modelli consegnati agli showroom ci sono gli allestimenti Sahara, Sahara High Altitude e Rubicon. La versione entry-level basata sull’allestimento Sport arriverà più in avanti. Il creatore di un gruppo Facebook dedicato proprio alla Wrangler 4xe, che sta seguendo da vicino il lancio del veicolo, è stato tra i primi a prendere in consegna questo modello, più precisamente una Jeep Wrangler 4xe in versione Unlimited Sahara High Altitude.

Jeep Wrangler 4xe: i primi esemplari del SUV arrivano negli showroom statunitensi

Tramite Mopar Insiders ha condiviso alcune foto dal vivo del suo esemplare in modo da mostrarci nel dettaglio come è fatto. Per chi non lo sapesse, la caratteristica più interessante offerta da questo veicolo è il gruppo propulsore ibrido plug-in.

Questo è costituito da un quattro cilindri in linea turbo da 2 litri abbinato a un motore elettrico. Inoltre, troviamo la trasmissione automatica 8P75PH a 8 rapporti che incorpora un motore nella parte inferiore della trasmissione stessa e una batteria da 17 kWh in nichel-manganese-cobalto che consente al veicolo di offrire fino a 40 km di autonomia con una singola ricarica.

Complessivamente, il gruppo propulsore della Wrangler 4xe è capace di sviluppare una potenza di 380 CV e 637 nm di coppia massima. Alcune componenti appartenenti al sistema ibrido del fuoristrada, come ad esempio il modulo ICDM (Integrated Dual Charging Module), sono inclusi in una struttura in acciaio montata sotto il pacco batterie.

Tutte le componenti elettroniche ad alta tensione, compreso il cablaggio, i motori elettrici e il pacco batterie, sono sigillati e impermeabili e consentono alla Jeep Wrangler 4xe di attraversare acque profonde fino a 76 cm. La presa di carica presente sulla calandra anteriore sinistra della vettura include indicatori a LED per conoscere lo stato di ricarica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI