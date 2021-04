Jeep Grand Cherokee SRT8 sfida una Chevrolet Camaro in una drag race | Video

Come ben sapete, Jeep ha sviluppato nel corso degli ultimi anni alcune versioni performanti della sua Jeep Grand Cherokee. Quella sicuramente più famosa è la Trackhawk, principalmente per il suo motore Hellcat nascosto sotto il cofano. Si tratta di un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare tanta potenza e coppia.

Questo modello viene spesso utilizzato anche per correre nelle drag race, così come la variante meno potente, la Jeep Grand Cherokee SRT protagonista di questo articolo. La terza generazione della Grand Cherokee (WK) ha occupato la seconda metà del decennio iniziale del 21º secolo e, sebbene sia durata soli cinque anni (dal 2005 al 2010), ha lasciato il segno.

Jeep Grand Cherokee SRT8: il potente SUV gareggia contro una Camaro di quarta generazione

Una delle varianti più apprezzate è la potente Jeep Grand Cherokee SRT8 e un esempio completamente modificato è il protagonista dell’ultimo video pubblicato su YouTube da Drag Racing and Car Stuff. Questo SUV è stato messo a confronto in una gara di accelerazione con una Chevrolet Camaro bianca di quarta generazione.

Con tutte le varie modifiche nascoste sotto a quel grosso cofano e alla trazione integrale, non c’è da meravigliarsi che la Grand Cherokee SRT8 sia riuscita a completare il quarto di miglio in 8,87 secondi a una velocità di 251 km/h rispetto ai 9,75 secondi della Camaro. Nella stessa clip, che trovate dopo la galleria fotografica, la Jeep Grand Cherokee SRT8 era pronta ad affrontare una Dodge Charger.

Sfortunatamente per il SUV, il pilota ha perso il controllo del veicolo durante la fase di riscaldamento delle ruote posteriori, andando a finire contro il semaforo di partenza. Per fortuna, le persone coinvolte nell’incidente sono rimaste illese. Per scoprire maggiori informazioni sulla drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI