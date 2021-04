Peugeot Rifter Mix: debutta in gamma il motore PureTech 110

Oltre al PureTech 130, Peugeot ha deciso di ampliare la gamma italiana del Peugeot Rifter con un’altra motorizzazione molto interessante. Si tratta del PureTech 110 S&S sempre a benzina che è disponibile con l’allestimento Allure.

L’ultima generazione del multispazio si propone sul mercato con una vocazione da SUV e punta molto su design e tecnologia grazie all’equipaggiamento proposto di serie ripreso proprio dalla gamma degli Sport Utility Vehicle della casa del Leone. Una delle funzionalità più interessanti presenti a bordo del Rifter è l’Advanced Grip Control.

Peugeot Rifter Mix: l’allestimento Allure ora può essere scelto anche con il PureTech da 110 CV

Si tratta di un sistema di motricità avanzata che consente di aumentare la trazione per percorrere senza problemi le strade più difficili. Se ciò non bastasse, la casa automobilistica francese dà la possibilità di scegliere questo veicolo in due diverse lunghezze: Standard da 4,4 metri e Long da 4,75 metri e con cinque o sette posti a sedere per entrambe.

Fin dal lancio ufficiale in Italia, il Peugeot Rifter è disponibile anche in versione Mix che viene immatricolata come autocarro a cinque posti in modo da sfruttare tutti i vantaggi fiscali proposti da questo tipo di omologazione. Parliamo di una versione pensata per i professionisti ma che offre tutte le caratteristiche di una vettura tradizionale.

Oltre al motore diesel BlueHDi da 100 e 130 CV con trasmissione automatica EAT8 a 8 marce, adesso il Rifter Mix può essere scelto anche con il PureTech 110 abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti che da oggi è disponibile con l’allestimento Allure. Quest’ultimo rappresenta il top della gamma del Peugeot Rifter Mix e viene venduto a un prezzo di partenza di 19.197 euro (IVA esclusa).

Di serie, abbiamo porte USB aggiuntive per i sedili posteriori, freno di stazionamento elettrico, sensori di parcheggio posteriori, alzacristalli elettrici posteriori, sedili anteriori con varie regolazioni, fari fendinebbia e luci di marcia diurna a LED, sistema di infotainment con display touch da 8 pollici e funzione mirrorscreen, porta USB e Bluetooth e console centrale con portaoggetti.

