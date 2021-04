Fiat in 3 mesi ha superato le 100 mila vendite in Brasile

Arrivano ottime notizie dal Brasile per Fiat. La principale casa automobilistica italiana in soli 3 mesi ha raggiunto e superato quota 100 mila unità vendute nell’importante mercato latino americano. Esattamente nel primo trimestre del 2021 il marchio di Torino ha immatricolato 102.435 unità di cui 38.042 unità nello scorso mese di marzo che si è appena concluso.

In soli 3 mesi Fiat supera quota 100 mila unità vendute in Brasile e conferma la sua leadership davanti a Volkswagen e Chevrolet

Grazie a questo risultato Fiat si conferma nettamente come la casa automobilistica leader del mercato auto brasiliano avendo superato abbastanza nettamente Volkswagen con 86.693 immatricolazioni e Chevrolet con 74.785 unità consegnate. Tra l’altro se a ciò aggiungiamo il quinto posto assoluto di Jeep con 33.997 unità il successo di Stellantis è completo.

Questo grosso risultato è stato ottenuto grazie al successo di alcuni modelli molto popolari come il pickup Fiat Strada che come vi abbiamo riportato in un altro nostro articolo ha chiuso il mese di marzo al primo posto per numero di vendite. Altri 3 modelli di Fiat sono finiti in top ten tra le auto più vendute: Mobi, Argo e Toro. Le cose, secondo gli esperti, potrebbero migliorare ulteriormente nei prossimi mesi. Ricordiamo che a breve debutterà il restyling di Fiat Toro che dovrebbe far aumentare di non poco le vendite della casa italiana.

Ancora più forte dovrebbe essere l’effetto sulle vendite di Fiat del debutto del nuovo SUV su base Argo che debutterà nella seconda metà dell’anno. Anche questo modello sarà prodotto a Betim al pari di Strada, Mobi e Argo.

