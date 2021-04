Fiat Cronos guida le vendite in Argentina per il 3 ° mese consecutivo

Arrivano buone notizie dal Sud America ed in particolare dall’Argentina per il marchio Fiat. Infatti a marzo per il terzo mese consecutivo la berlina Fiat Cronos, un modello prodotto a Cordoba in Argentina, è risultata essere l’auto più venduta in quel paese. Fiat Cronos con 3.193 unità immatricolate ha rappresentato oltre il 70 per cento delle vendite della principale casa automobilistica italiana in quel paese.

Fiat Cronos per il terzo mese consecutivo è risultato essere il modello più venduto in Argentina portando Fiat al terzo posto assoluto

Fiat Cronos in questa maniera è leader di mercato per la sesta volta in 7 mesi. Solo nello scorso mese di dicembre la berlina sedan di Fiat non è riuscita a raggiungere questo prestigioso traguardo venendo scavalcata alla fine dello scorso anno da Toyota Hylux. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando l’Argentina era in piena pandemia le vendite dell’auto di Fiat sono aumentate del 551,6 per cento.

Grazie a questa ottima performance della sua auto di punta, il marchio Fiat è diventato il terzo più venduto nel paese con un totale di 4.450 unità immatricolate. Solo Toyota e Volkswagen con oltre 6 mila immatricolazioni ciascuna sono riuscite a fare meglio di Fiat in Argentina a marzo.

