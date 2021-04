Fiat Strada batte Onix e diventa il veicolo più venduto in Brasile a marzo

A Marzo Fiat Strada si è confermato il modello più venduto in assoluto in Brasile. Il pickup compatto della principale casa automobilistica italiana con 10.268 immatricolazioni è riuscito a superare Hyundai HB20 che ha ottenuto 8.012 immatricolazioni e Chevrolet Onix che si è fermata a 7.933 unità.

Per effetto di questo risultato di marzo, Fiat Strada ha chiuso il primo trimestre del 2021 in Brasile con 28.869 unità immatricolate, contro le 28.759 di Onix. È la prima volta nella storia che un veicolo commerciale leggero come Strada ha preso il comando nella vendita di nuove auto. Negli ultimi decenni il primato è stato diviso da berline compatte, più accessibili e molto popolari all’interno dell’importante mercato automobilistico brasiliano.

Segnaliamo che nella classifica complessiva delle vendite di auto in Brasile nel 2021 oltre Fiat Strada, il marchio di Torino è riuscito a piazzare altri 3 modelli. Infatti alla posizione numero 7 troviamo Fiat Toro con 17.565 unità immatricolate di 6.708 unità immatricolate a marzo. All’ottavo posto si è piazzata Fiat Mobi con 17.524 di cui 6.725 immatricolazioni il mese scorso. Al nono posto troviamo Fiat Argo con 16.237 unità di cui 4.995 a marzo.

Insomma ogni mese che passa Fiat sembra diventare sempre di più la leader di questo importante mercato anche approfittando dei problemi delle concorrenti. Chevrolet Onix da anni l’auto più venduta in quel paese sta avendo seri problemi di produzione a causa della mancanza di microchip e dunque anche ad aprile e maggio dovrebbe essere fuorigioco.

