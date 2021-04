Peugeot 2008: debutta in Francia la versione speciale Style

Peugeot ha iniziato aprile 2021 in Francia con una novità molto interessante che riguarda l’arrivo di una serie speciale dedicata al nuovo Peugeot 2008. In particolare, adesso il SUV può essere acquistato anche in versione Style. Questa special edition è basata sull’allestimento Active Pack ed è disponibile a 200 euro in più.

Oltre alle dotazioni previste da questo allestimento, il Peugeot 2008 Style propone finestrini posteriori oscurati, barre al tetto nere, soglie sottoporta in acciaio inossidabile, tappezzeria specifica, monogrammi specifici e tappetini specifici.

Peugeot 2008: introdotta una novità nella gamma francese

Un’altra novità che riguarda sempre la gamma del SUV è il calo dei prezzi degli allestimenti Active e Active Business dopo l’aumento generale di 300 euro registrato il 1° marzo. In cambio, queste versioni perdono i cerchi in lega da 16” che vengono sostituiti da cerchi standard con coprimozzi.

Inoltre, sugli allestimenti Active, Active Pack, Allure e Allure Business del Peugeot e-2008, il pacchetto Safety Plus viene sostituito da quello Safety senza variazione di prezzo. La differenza è che il primo propone frenata automatica di emergenza giorno/notte con telecamera e radar.

Infine, la casa automobilistica francese ha dichiarato che sta riscontrando problemi di fornitura per quanto riguarda il nuovo i-Cockpit 3D che richiede altri tre mesi sugli allestimenti Allure Pack e Allure Business.

La gamma del Peugeot 2008 inizia con la versione Active che è disponibile con motori benzina PureTech da 1.2 litri con potenza di 100 e 130 CV e diesel BlueHDi da 1.5 litri da 110 CV. L’e-2008 invece nasconde sotto il cofano un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm.

