Ecco l’unica collezione al mondo di Ferrari gialle

Nel mondo esistono moltissime collezioni particolari di auto ma quella di Phil Bachman è sicuramente una delle migliori. Infatti, è l’unica collezione di Ferrari conosciuta ad oggi composta principalmente da esemplari gialli. Se ciò non bastasse, il garage di Bachman vanta anche alcuni esemplari unici che meriterebbero un articolo esclusivo come ad esempio la Ferrari FXX gialla prodotta in una sola unità.

Phil Bachman è un uomo d’affari americano che vive a Greeneville, nel Tennessee, e da quello che sappiamo è una persona che tiene molto alla sua privacy in quanto soltanto pochi anni fa sono emerse le prime e fino ad ora uniche foto del suo intero garage. Ciò è stato possibile grazie a un reportage di un fotografo che ha avuto l’occasione di visitare personalmente la collezione Bachman, scattare una serie di foto e registrare un breve video dell’incontro.

Ferrari: l’unica collezione di supercar gialle al mondo appartiene a un uomo d’affari americano

Il reportage è stato pubblicato sulla rivista specializzata italiana Forza, oltre ad altre testate britanniche. Phil Bachman e sua moglie sono collezionisti che hanno una passione più che evidente per le supercar del cavallino rampante. Il loro colore preferito è il giallo ed è quello che scelgono sempre da quando hanno acquistato la loro prima vettura negli anni ‘80. Si trattava di una Ferrari 308 GTS Quattrovalvole.

Il colore è stato scelto nel momento in cui Bachman ha avuto la possibilità di vedere due esemplari simili dal vivo. Da allora, la coppia ha comperato almeno un esemplare di ogni vettura di Maranello sempre in giallo. Ci sono anche veicoli che non potevano essere acquistati in questa tonalità al momento del lancio come la Ferrari 288 GTO oppure la F40, che furono prodotte solo in rosso e soltanto per pochi clienti importanti.

La collezione è parecchio grande ed è composta da circa 48 veicoli. Durante il reportage avvenuto nel 2014, Bachman disse che avrebbe ricevuto un esemplare giallo entro pochi anni dell’esclusiva LaFerrari. Sicuramente, a distanza di sette anni, l’uomo d’affari avrà altri modelli di ultima generazione.

Oltre alle supercar più moderne, commercializzate da quando ha iniziato a collezionare auto sportive italiane come ad esempio la 360, la 512M e la F430 Scuderia, Bachman dispone di alcuni classici molto interessanti come una 275 GTB/4, una 250 GT Lusso, una 512 BB e persino una Daytona coupé.

Fra i modelli in edizione limitata, invece, ci sono una Ferrari 288 GTO, una F40, una Enzo, una FXX, una 355 Spider Fiorano (solo 100 esemplari prodotti), una 575 Superamerica, una 360 Challenge Stradale e una Scuderia Spider 16M.

