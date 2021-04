Stellantis lancerà presto una nuova gamma di veicoli commerciali a idrogeno

Stellantis è determinata a scommettere su tutti i tipi tecnologie con l’obiettivo di essere un attore principale in questo particolare processo di transizione verso la mobilità sostenibile. Nelle scorse ore, il quarto più grande produttore di veicoli al mondo ha annunciato che entrerà nel mercato dell’idrogeno e lo farà senza particolari problemi.

Inoltre, Stellantis ha presentato la roadmap che dovrà seguire per quanto riguarda la cella combustibile a idrogeno. Questa tecnologia sarà una delle protagoniste in questo nuovo mondo in cui stiamo entrando, in cui l’elettrificazione sembra occupare tutto. Sfruttando i principali vantaggi offerti dalla cella a combustibile, Stellantis proporrà veicoli commerciali dotati di questo sistema di propulsione nel suo ampio portfolio di prodotti.

Stellantis: Citroën, Opel e Peugeot saranno i protagonisti principali di questa nuova strategia del gruppo

Zero emissioni, grande autonomia e rifornimento in tre minuti: sono i principali vantaggi di un veicolo a idrogeno elencati dal gruppo automobilistico rispetto, ad esempio, a un’auto elettrica a batteria. Per iniziare, dunque, l’azienda punterà direttamente al mercato dei veicoli commerciali leggeri.

Il gruppo ha stabilito delle premesse che ci permettono di avere un’idea abbastanza chiara di come saranno questi veicoli a idrogeno che arriveranno nelle concessionarie: stesso volume di carico e capacità di carico delle versioni con motore a combustione interna, rifornimento veloce in tre minuti e autonomia superiore ai 400 km nel ciclo WLTP.

Per mantenere intatti il livello di praticità e la capacità di carico di questi veicoli commerciali, Stellantis ha sviluppato un nuovo sistema di celle a combustibile a idrogeno. Tutti i componenti sono integrati all’esterno del vano di carico e il processo di sviluppo avviene presso lo stabilimento di Rüsselsheim (in Germania). Lo sviluppo di questa nuova tecnologia è stato reso possibile grazie anche alla collaborazione di Faurecia e Symbio.

Il sistema di celle a combustibile a idrogeno di Stellantis per furgoni è costituito da un motore elettrico con potenza di 136 CV e 260 nm di coppia massima, da una batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh e da tre serbatoi in cui possono essere immagazzinati fino a 4,4 kg di idrogeno. Come anticipato poco fa, l’autonomia supera i 400 km secondo il ciclo WLTP.

Grazie a tutte queste caratteristiche, un veicolo a idrogeno impiegherà 15 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiungerà una velocità massima di 130 km/h. I veicoli commerciali leggeri a idrogeno saranno proposti in diverse lunghezze e dimensioni e ciò permetterà a Stellantis di offrire fin dall’inizio un’offerta molto ampia.

Citroën, Opel e Peugeot saranno gli attori principali in questa tecnologia, anche se Fiat è un altro candidato. Ad ogni modo, le prime consegne sono previste per la fine di quest’anno, quindi la fase di sviluppo sembra ormai quasi completata.

