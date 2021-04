Nuova Citroën C4: registrate altre parti della versione europea in Brasile

Dopo aver registrato dei bozzetti in Brasile la settimana scorsa, Stellantis ha ora registrato alcune parti della nuova Citroën C4 presso l’Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Diverse componenti del crossover francese sono state brevettate questa settimana e includono due modelli di fari con lampade alogene e a LED, gruppi ottici posteriori a LED, specchietti e porte.

Sebbene la registrazione di brevetti sia una protezione dei diritti per le case automobilistiche, servono anche a precedere l’arrivo di un nuovo prodotto. Nel caso della nuova C4 con specifiche europee, l’aggiunta al portfolio brasiliano del marchio di Stellantis sarebbe un vantaggio, anche se importata dall’Europa.

Nuova Citroën C4: Stellantis deposita in Brasile i brevetti di altre parti della versione europea

Senza la C4 Lounge e le monovolume della gamma C4, Citroën al momento può contare soltanto sulla C4 Cactus. Inoltre, bisogna considerare che la C3 Aircross non viene più prodotta, così come la C3 in attesa dell’arrivo della nuova generazione. Nnel Vecchio Continente poi il brand francese propone anche una versione 100% elettrica chiamata Citroën e-C4.

Quest’ultima è stata registrata anche in Brasile, confermando quasi che sarà offerta pure in versione full electric con motore elettrico da 136 CV e 260 nm e una batteria da 50 kWh capace di assicurare fino a 350 km di autonomia con una singola ricarica.

Realizzata sulla piattaforma modulare CMP, la nuova Citroën e-C4 potrebbe essere prodotta anche in Brasile. Tuttavia, il problema con la C4 europea è che ha un profilo meno familiare rispetto agli altri SUV di questo segmento fra cui la leader Jeep Compass.

Come già anticipato in precedenza, la casa automobilistica francese potrebbe utilizzare la piattaforma CMP per costruire un prodotto da posizionare nel segmento dei SUV di medie dimensioni, usando la nuova Citroën C4 come base di partenza ma con un corpo simile, in termini di stile e dimensioni, alla C5 Aircross e con una lunghezza di 4,40 metri così da proporlo anche in India.

