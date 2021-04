Citroën: Robins & Day apre una nuova concessionaria nel Regno Unito

Robins & Day ha annunciato l’apertura di una nuova concessionaria Citroën nel Regno Unito, esattamente a Leicester, dopo che il marchio è entrato a far parte di Stellantis, dove ci sono anche Peugeot e DS Automobiles (altri due ex brand di PSA).

Il gruppo di vendita al dettaglio di auto AM100, appartenente a Stellantis, aggiunge ufficialmente lo showroom di Citroën alla nuova struttura, aperta con Peugeot e DS Automobiles lo scorso anno, una volta che le restrizioni dovute al terzo lockdown verranno tolte fra qualche giorno. L’apertura della nuova struttura coincide con il lancio della nuova C4 e della versione completamente elettrica e-C4.

Citroën: prosegue l’espansione del brand nel Regno Unito con l’apertura di un nuovo showroom

Sarjit Rana, direttore generale di Robins & Day Citroën Leicester, ha dichiarato: “L’aggiunta di Citroën al nostro sito di Leicester è un’opportunità entusiasmante per accogliere nuovi clienti nella nostra concessionaria. Gli ultimi prodotti Citroën ci offrono una grande opportunità per entrare in contatto con la comunità Citroën e mostrare gli incredibili veicoli disponibili. Il nostro personale, così come me, è pronto ed entusiasta di iniziare il nostro viaggio Citroën sia che si tratti di connettersi virtualmente con i nostri clienti o quando possono visitarci per la prima volta in loco“.

James Weston, amministratore delegato di Robins & Day, ha invece affermato: “Robins & Day, Leicester è stato vitale nella nostra storia e l’aggiunta di Citroën continuerà la nostra eredità in East Midlands. Il team di Leicester è eccellente nel fornire agli attuali clienti Peugeot e DS un’esperienza cliente di alto livello e sono certo che continuerà a farlo con i clienti Citroën“.

L’apertura di questa nuova concessionaria prosegue con il piano Advance UK annunciato dal marchio francese nel 2020 e dedicato proprio al mercato britannico. Infatti, questa strategia mira a migliorare la posizione della casa automobilistica in tutto il Regno Unito con l’apertura di una serie di nuovi showroom nel corso di quest’anno. Fino all’apertura delle porte prevista per questo mese, la nuova concessionaria offrirà un servizio click & collect e di consegna a domicilio, seguendo le ultime disposizione del governo in merito all’emergenza coronavirus.

Anche Eurig Druce, amministratore delegato di Citroën UK, ha voluto commentare l’apertura del nuovo showroom, dicendo: “Siamo molto felici di potenziare la rete di rivenditori Citroën con l’apertura del nuovo sito Robins & Day Leicester. La nuova sede offre l’ambiente ideale per mostrare i nostri nuovi modelli e-C4 100% elettrica e nuova C4 lanciati di recente. Non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro con Robins & Day e non vediamo l’ora di aprire le porte del nuovo showroom“.

