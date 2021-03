DS 9 E-Tense farà la sua apparizione nei DS Store italiani

La DS 9 E-Tense non è un modello convenzionale in quanto il suo stile di respiro internazionale, il suo comfort da prima classe e la dotazione di sofisticate tecnologie dimostrano una personalità fuori dal coro che merita una presentazione speciale.

La sua introduzione al pubblico italiano poggia su elementi in grado di far emergere il suo esclusivo cocktail di savoir-faire parigino e tecnologia. Perciò, DS Automobiles ha dato vita al Roadshow DS 9 E-Tense: La Bellezza in viaggio. Si tratta di un autentico tour con cui sette vetture viaggeranno in parallelo, disegnando un percorso che tocca tutti i DS Store italiani.

DS 9 E-Tense: DS Automobiles ha organizzato un vero e proprio tour per presentarla agli italiani

La berlina Ibrida plug-in sosterrà un’intera settimana in ogni DS Store, alternando la presenza in showroom a momenti ufficiali di presentazione. Questa è l’occasione perfetta per apprezzare i numerosi dettagli di stile con cui è stata progettata la vettura, attingendo dagli stilemi di DS Automobiles del passato.

I materiali e le lavorazioni con cui l’abitacolo è stato realizzato sono il punto di partenza per un’esplorazione tattile e sensoriale, con cui entrare in sintonia con il nuovo livello di raffinatezza che DS 9 E-Tense propone.

I passeggeri posteriori godono dello stesso identico comfort di quelli seduti davanti. Le numerose regolazioni disponibili, la climatizzazione e gli stessi sedili riscaldabili sono una coinvolgente novità che solo la casa automobilistica francese poteva immaginare.

La decisione di rendere disponibile la vettura in Italia soltanto in versione ibrida plug-in E-Tense sottolinea l’attenzione con cui il marchio di Stellantis continua a proporre una variante elettrificata per ogni modello in gamma mentre altre case automobilistiche stanno solo dichiarando la futura disponibilità.

Questo anticipo sui tempi verrà evidenziato durante il Roadshow DS 9 E-Tense con il passaggio in differenti Golf Club della penisola. Si tratta di un ulteriore modo per sottolineare la vicinanza all’ambiente ed il nuovo piacere della modalità a zero emissioni con cui l’auto permette di percorrere fino a 50 km con una singola ricarica e di raggiungere una velocità massima di 135 km/h. Il tour partirà ufficialmente il 6 aprile, con le prima tappe che toccheranno le città di Milano, Torino, Padova e Pescara.

