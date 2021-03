Opel sta digitalizzando i nomi dei suoi modelli

Sui prossimi modelli Opel, i codici QR sostituiranno i nomi dei modelli, i dettagli del motore e gli emblemi dei veicoli. Il produttore tedesco sta quindi portando il suo portafoglio al livello successivo di digitalizzazione. Mentre i conducenti e i passeggeri sono stati precedentemente collegati in rete in modo ottimale con il mondo esterno digitale tramite i sistemi di infotainment dei modelli da Astra a Zafira Life, altri utenti della strada e persino i passanti possono ora entrare facilmente in contatto con gli occupanti del veicolo.

A tal fine, Opel ha ulteriormente sviluppato la tecnologia del codice QR in modo visionario e le ha dato un nuovo nome nel laboratorio di progettazione. I cosiddetti codici design iQR di Rüsselsheim portano il mondo virtuale nella realtà. Possono assumere qualsiasi forma, come quella del leggendario emblema Manta . Il simbolo appare nella più bella forma digitalizzata sulla Opel Manta GSe ElektroMOD recentemente annunciata. In questo caso, Manta funge da pilota per i progettisti e gli sviluppatori IT. Insieme, gli esperti Opel hanno trasformato la silhouette dei raggi in un codice iQR di design.

“Il lavoro sulla codifica del logo della Manta GSe ElektroMOD è stata un’esperienza unica: portare la struttura sostanzialmente quadrata di un normale codice QR nella forma di un raggio del diavolo preservando il movimento naturale della manta per un’animazione digitale, ecco cosa chiamo una vera sfida. Il fatto che possiamo già implementare questa visione del futuro è a dir poco sensazionale “, spiega il capo designer grafico Opel iQR-Codes Hara Masahiro Junior II, discendente del famoso inventore del primo codice QR.

In futuro, il marchio creerà il proprio codice iQR di design per ogni nuova serie. La prossima generazione di Astra inizierà entro la fine dell’anno.

