Prezzi assistenza auto +6% tra il 2015 e il 2020

In sei anni, aumento del 6%: parliamo dei prezzi assistenza auto dal 2015 al 2020 in Italia. Fatto 100 il dato del 2015, i prezzi nel 2020 si sono attestati a quota 106. Difficile dire se sia tanto, poco o giusto. Si tratta di un rincaro superiore rispetto all’incremento generale dei prezzi al consumo, che è stato del 2,7%. Questi numeri derivano da un’elaborazione sugli indici Istat dei prezzi al consumo per l’intera collettività realizzata dall’Osservatorio Autopromotec.

Comunque, l’aumento della dinamica dei prezzi dei servizi di assistenza auto trova giustificazione: la crescente complessità tecnologica delle auto di nuova generazione. Vetture più difficili da riparare, quindi il costo in officina sale.

Per stare al passo con l’evoluzione ed il progresso tecnologico automobilistico, infatti, negli ultimi anni il settore dell’assistenza auto ha dovuto necessariamente aggiornarsi. Quali i fattori chiave?

Attrezzature sempre più sofisticate, strumenti tecnici d’avanguardia, formazione del personale altamente specializzata, motorizzazioni ibride ed elettriche, software a bordo delle auto, sistemi di assistenza alla guida.

Come ovunque, più un oggetto è complicato, più difficile e costoso ripararlo.

La voce dell’assistenza che ha registrato il rincaro maggiore tra il 2015 e il 2020 è quella della manutenzione e della riparazione (+6,9%).

I prezzi dei lubrificanti hanno registrato un aumento del 3,6%.

Per i pezzi di ricambi e accessori, nel 2020 i prezzi sono aumentati sul 2015 del 2,8%.

Gli pneumatici registrano una crescita dei prezzi dell’1,2%.

Al di là della nota stampa Autopromotec, resta preziosissimo il lavoro degli autoriparatori. L’Italia deve quanto prima attrezzarsi per le macchine del futuro: le elettriche. Arriveranno anche gli stranieri, i turisti e gli uomini d’affari, nel nostro Paese. Con auto elettriche: da Germania, Olanda, Austria, Svizzera. Lì dove i redditi sono più alti, il benessere è più diffuso. Se necessitano di assistenza auto per tecnologie moderne, dovranno avere piena soddisfazione, questo è pacifico.

