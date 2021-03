Jeep Magneto: svelata la Wrangler elettrica con cambio a 6 rapporti

Jeep ha sfruttato l’Easter Jeep Safari 2021 per presentare al pubblico vari concept davvero interessanti fra cui il Jeep Magneto. Si tratta di una concept car completamente elettrica basata sulla Wrangler che nasconde sotto il cofano un singolo motore elettrico capace di offrire delle prestazioni alla pari del Pentastar V6 a benzina da 3.6 litri usato sul modello standard.

Quest’ultimo è in grado di sviluppare una potenza di 293 CV e 370 nm di coppia massima e consente al SUV di scattare da 0 a 96 km/h in 6,8 secondi. Tuttavia, la caratteristica più strana è che il propulsore 100% elettrico è stato abbinato a un cambio manuale a 6 marce tradizionale e una frizione che funziona allo stesso modo di quella abbinata a un powertrain a combustione interna.

Jeep Magneto: la Wrangler 100% elettrica è stata presentata ufficialmente

Se ciò non bastasse, il sistema di recupero dell’energia in fase di decelerazione, come quello di una tipica trasmissione a singolo rapporto di un veicolo elettrico, è comunque presente. La futura versione di produzione del Jeep Magneto adotterà probabilmente un cambio a una marcia.

La casa automobilistica statunitense afferma che il nuovo motore sarebbe capace di emulare il carattere del V6 endotermico, con una differenza percepibile trascurabile tra i due nell’uso. La potenza proviene da quattro batterie installate attorno allo chassis del fuoristrada per una distribuzione ottimale del peso. Queste propongono una capacità combinata pari a 70 kWh e dispongono di un hardware da 800V per una ricarica rapida.

Ogni batteria è stata installata all’interno di un involucro impermeabile in modo da non impattare sulle abilità off-road della speciale Wrangler, che è in grado di immergersi in acque profonde fino a 76,2 cm. Sfortunatamente, Jeep non ha riportato un’autonomia per il suo concept Magneto ma dovrebbe attestarsi attorno ai 354 km.

Lo speciale Jeep Magneto dispone di una carrozzeria bicolore in bianco e blue brillante e presenta alcuni elementi stilistici realizzati su misura tra cui il portellone ridisegnato, un cofano motore ispirato alle prestazioni e delle luci potenziate. Gli aggiornamenti off-road presenti su questo modello riguardano un kit di sollevamento da 5 cm, dei cerchi da 17” avvolti in pneumatici da 35”, una roll-bar e dei robusti paraurti con verricello sulla parte anteriore.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI